Рада ЄС затвердила третій транш у розмірі 500 мільйонів євро для потреб ЗСУ — Finance.ua

Рада ЄС затвердила третій транш у розмірі 500 мільйонів євро для потреб ЗСУ

Вчора 16:38 — Казна та Політика

Рада Європейського Союзу погодила третій транш оборонної допомоги Україні на ще 500 мільйонів євро, тепер загальний розмір допомоги зріс до 1,5 млрд євро.

Про це йдеться у заяві на сайті Європейської Ради.

Зокрема, сьогодні Рада Європейського Союзу схвалила заходи з надання допомоги в рамках Європейського фонду миру, які дозволять Євросоюзу ще більше підтримати потенціал і стійкість Збройних сил України для оборони територіальної цілісності і суверенітету України, а також захищати цивільне населення від постійної російської воєнної агресії.

Так, ЄС додасть ще 500 мільйонів євро до ресурсів, які вже мобілізовані для України в рамках Європейського фонду миру, і тому початковий бюджет цієї допомоги тепер збільшено утричі до 1,5 млрд євро.

«Завдяки новим додатковим 500 мільйонами євро, ЄС загалом виділив 1,5 млрд євро для підтримки постачання воєнного устаткування країнами-членами ЄС до Збройних сил України. Наступні тижні будуть вирішальними. Оскільки Росія готує наступ на сході України, вкрай важливо, аби ми продовжували і посилювали нашу військову підтримку України для захисту її території і населення та унеможливлення подальших страждань», — заявив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Погоджені заходи передбачають фінансування як надання устаткування, так і його постачання країнами-членами ЄС для ЗСУ, включно із засобами індивідуального захисту, комплектами для надання першої медичної допомоги та пальним, а також воєнним устаткуванням, призначеним для доставки летальної зброї в оборонних цілях.

Термін дії цих заходів із допомоги розширений на 24 місяці.

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