Рада ЄС затвердила третій транш у розмірі 500 мільйонів євро для потреб ЗСУ — Finance.ua
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Рада ЄС затвердила третій транш у розмірі 500 мільйонів євро для потреб ЗСУ

Вчора 16:38Казна та Політика
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Рада Європейського Союзу погодила третій транш оборонної допомоги Україні на ще 500 мільйонів євро, тепер загальний розмір допомоги зріс до 1,5 млрд євро.
Про це йдеться у заяві на сайті Європейської Ради.
Зокрема, сьогодні Рада Європейського Союзу схвалила заходи з надання допомоги в рамках Європейського фонду миру, які дозволять Євросоюзу ще більше підтримати потенціал і стійкість Збройних сил України для оборони територіальної цілісності і суверенітету України, а також захищати цивільне населення від постійної російської воєнної агресії.
Так, ЄС додасть ще 500 мільйонів євро до ресурсів, які вже мобілізовані для України в рамках Європейського фонду миру, і тому початковий бюджет цієї допомоги тепер збільшено утричі до 1,5 млрд євро.
«Завдяки новим додатковим 500 мільйонами євро, ЄС загалом виділив 1,5 млрд євро для підтримки постачання воєнного устаткування країнами-членами ЄС до Збройних сил України. Наступні тижні будуть вирішальними. Оскільки Росія готує наступ на сході України, вкрай важливо, аби ми продовжували і посилювали нашу військову підтримку України для захисту її території і населення та унеможливлення подальших страждань», — заявив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.
Погоджені заходи передбачають фінансування як надання устаткування, так і його постачання країнами-членами ЄС для ЗСУ, включно із засобами індивідуального захисту, комплектами для надання першої медичної допомоги та пальним, а також воєнним устаткуванням, призначеним для доставки летальної зброї в оборонних цілях.
Термін дії цих заходів із допомоги розширений на 24 місяці.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: УНІАН
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