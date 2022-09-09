Рада ЄС затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з рф — Finance.ua

Рада ЄС затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з рф Вчора 12:45

Сьогодні, 9 вересня, Рада ЄС ухвалила рішення, яке повністю призупиняє дію Угоди про спрощення візового режиму між ЄС і росією.

Отже, до громадян росії будуть застосовуватися загальні правила Візового кодексу.

Це призведе до збільшення візового збору з 35 до 80 євро, необхідності надання додаткових документальних доказів, збільшення термінів оформлення віз і більш суворі правила видачі багаторазових віз, йдеться в повідомленні.

Рішення почне діяти з 12 вересня 2022 року.

«Своєю невиправданою агресивною війною, включаючи невибіркові напади на цивільне населення, росія порушила цю довіру і зневажила фундаментальні цінності нашого міжнародного співтовариства. Сьогоднішнє рішення є прямим наслідком дій росії і ще одним доказом нашої непохитної прихильності Україні та її народу», — заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

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Раніше глави МЗС країн Євросоюзу досягли політичної домовленості щодо призупинення спрощеного візового режиму з росією на тлі війни проти України.

Естонії, Латвії, Литви та Польщі оприлюднили спільну заяву щодо ухваленого рішення Нагадаємо, прем’єриоприлюднили спільну заяву щодо ухваленого рішення істотно обмежити в’їзд для громадян росії з шенгенськими туристичними візами. Прем’єри наголошують, що серед громадян росії, які в’їжджають до ЄС/Шенгенської зони, є особи, які прибувають з метою підриву безпеки європейських країн, оскільки три чверті громадян росії підтримують загарбницьку війну росії в Україні.

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