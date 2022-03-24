Рада ввела податкові пільги для бізнесу під час військового та надзвичайного стану — Finance.ua
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Рада ввела податкові пільги для бізнесу під час військового та надзвичайного стану

Вчора 18:01Казна та Політика
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Рада ввела податкові пільги для бізнесу під час військового та надзвичайного стануРада ввела податкові пільги для бізнесу під час військового та надзвичайного стану
Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає додаткові податкові пільги для бізнесу та спрощення митних процедур під час військового та надзвичайного стану.
Про це в своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану» № 7190 проголосували 353 народні депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.
Як йдеться в пояснювальній записці, законом вдосконалюються положення щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб власно вирощеної сільськогосподарської продукції та звільнення від сплати ПДВ платників єдиного податку третьої групи на особливих умовах.
Подовжується з трьох до шести місяців період, протягом якого платники, які не мали змоги подати податкову звітність, повинні виконати обов’язок щодо повної подачі звітності після закінчення особливого періоду.
Крім цього, передбачається звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на територію України в режимі імпорту, та звільнення від ПДВ операцій з ввезення товарів на митну територію України платниками єдиного податку першої, другої та третьої груп, що сплачують податок за ставкою 2%. При цьому передбачається спрощення процедур митного оформлення таких товарів.
За 2021 та 2022 податкові (звітні) роки не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації, та за об’єкти житлової нерухомості, що стала непридатною для проживання у зв’язку зі збройною агресією російської федерації.
Повністю звільнено від оподаткування ввезення транспортних засобів громадянами.
Звільнено від акцизного податку та ПДВ ввезення транспортних засобів суб’єктами спрощеної системи.
Визначено особливості функціонування митних органів на період воєнного часу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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