Рада ухвалила закон щодо захисту фінансової системи України від дій рф — Finance.ua

Рада ухвалила закон щодо захисту фінансової системи України від дій рф Вчора 12:03 — Казна та Політика

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 8008 щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України.

Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Документ у цілому підтримали 316 нардепів.

Законопроєктом, зокрема, передбачено:

недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами рф;

розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами рф, та/або діяльність, яких пов’язана з нею;

встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з рф.

Нардеп зауважив, що були підтримані правки 16,19 та 22, якими скоротили строк статусу ПЕП (політично значущі особи — Politically Exposed Persons) з довічного до 3-х років після посади.

«До другого читання прибрали правку, що до високого ризику ділових відносин відносять осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», — резюмував Железняк.

Довідка Finance.ua:

група з розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням коштів FATF, запровадила додаткові обмеження щодо росії, однак відмовилася виключати її зі складу організації та вносити до «чорного списку», на чому наполягала Україна.

Економічна Правда За матеріалами:

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