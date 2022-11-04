Рада ухвалила закон щодо захисту фінансової системи України від дій рф — Finance.ua
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Рада ухвалила закон щодо захисту фінансової системи України від дій рф

Казна та Політика
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Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 8008 щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України.
Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.
Документ у цілому підтримали 316 нардепів.
Законопроєктом, зокрема, передбачено:
  • недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами рф;
  • розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами рф, та/або діяльність, яких пов’язана з нею;
  • встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з рф.
Нардеп зауважив, що були підтримані правки 16,19 та 22, якими скоротили строк статусу ПЕП (політично значущі особи — Politically Exposed Persons) з довічного до 3-х років після посади.
«До другого читання прибрали правку, що до високого ризику ділових відносин відносять осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», — резюмував Железняк.

Довідка Finance.ua:

  • група з розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням коштів FATF, запровадила додаткові обмеження щодо росії, однак відмовилася виключати її зі складу організації та вносити до «чорного списку», на чому наполягала Україна.
За матеріалами:
Економічна Правда
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