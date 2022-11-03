Рада ухвалила держбюджет на 2023 рік: головні цифри — Finance.ua

Рада ухвалила держбюджет на 2023 рік: головні цифри Вчора 15:01 — Казна та Політика

Рада ухвалила держбюджет на 2023 рік: головні цифри

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про Державний бюджет на 2023 рік.

Про це повідомив народний депутат з фінансового комітету Ярослав Железняк.

«Парламент прийняв Держбюджет на 2023 рік у другому читанні та в цілому», — повідомив Железняк у четвер, 3 листопада, у Telegram.

За даними нардепа, «за» проголосували 295 депутатів, утримались — 35, проти — 0.

«Це рекорд по найбільш завчасному прийняттю Бюджету за історію України. Тепер сподіваємося, що міжнародни партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, теж рекордний, дефіцит у розмірі 38 млрд дол.» — написав Железняк.

Що закладено в Бюджет-2023

Під час підготовки проекту державного бюджету на 2023 рік до ІІ читання скориговано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку на 2023 рік (уточнені за більш консервативними припущеннями), на яких доопрацьовано бюджетні показники, зокрема:

уточнений прогноз номінального ВВП становить 6 279,3 млрд грн (попередній прогноз — 6 399 млрд грн),

становить 6 279,3 млрд грн (попередній прогноз — 6 399 млрд грн), реальне зростання ВВП — на рівні 3,2% (попередній прогноз — 4,6%),

індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) — 128% (попередній прогноз — 130%),

(грудень до грудня попереднього року) — 128% (попередній прогноз — 130%), коригування припущень щодо обмінного курсу гривні до долара США на кінець 2023 р. — 45,8 грн/дол. США (попередній прогноз — 50 грн/дол. США), при цьому середньорічне його значення залишається без змін (прогноз — 42,2 грн/дол. США).

Загальні показники проекту державного бюджету на 2023 рік у доопрацьованому урядом до другого читання законопроекті змінено проти першого читання таким чином:

доходи збільшено на 50,1 млрд грн (на 3,9%), у т.ч. за загальним фондом — на 26,5 млрд грн, спеціальним фондом — на 23,6 млрд грн;

збільшено на 50,1 млрд грн (на 3,9%), у т.ч. за загальним фондом — на 26,5 млрд грн, спеціальним фондом — на 23,6 млрд грн; видатки збільшено на 66,8 млрд грн (на 2,7%), у т.ч. за загальним фондом — на 43,2 млрд грн, за спеціальним фондом — на 23,6 млрд грн;

збільшено на 66,8 млрд грн (на 2,7%), у т.ч. за загальним фондом — на 43,2 млрд грн, за спеціальним фондом — на 23,6 млрд грн; надання кредитів збільшено на 0,02 млрд грн за спеціальним фондом;

збільшено на 0,02 млрд грн за спеціальним фондом; дефіцит (фінансування) збільшено на 16,7 млрд грн (на 1,3%) за загальним фондом. Таким чином, граничний обсяг дефіциту державного бюджету пропонується встановити на рівні 20,6% прогнозного ВВП.

У доопрацьованому законопроекті, як вказувалося, пропонується не змінювати розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. Разом з тим, передбачено доручення уряду щодо опрацювання питання про збільшення видатків для підвищення розмірів прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати на 2023 рік після припинення воєнного стану, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного бюджету та оцінювання обґрунтованості додаткової потреби у бюджетних коштах.

З 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць вставлений у розмірі 2589 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років — 2272 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років — 2833 гривні;

працездатних осіб — 2684 гривень;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді — 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів — 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури — 1600 гривень;

осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) — 2093 гривні.

У проекті державного бюджету на 2023 рік до другого читання закладене очікування зростання реальних зарплат на 1,4%.

Уряд очікує, що середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, брутто, у 2022 році становитиме 14 025 гривень та майже не зміниться у порівнянні з 2021 роком (14 014 гривень).

Водночас через високу інфляцію (20,5%) в середньому за 2022 рік скоригована на індекс споживчих цін зарплата впаде на 16,9%.

У 2023 році середня зарплата зросте до 18 261 гривні. Однак через інфляцію у 28,4% реальна зарплата зросте лише на 1,4%.

Щодо доходів, то збільшено прогнозні показники коштів, що перераховуються НБУ (на 51,6 млрд грн); ПДВ з ввезених на митну територію України товарів (на 27,1 млрд грн); податку та збору на доходи фізичних осіб (на 14,8 млрд грн); акцизного податку з ввезених на митну територію підакцизних товарів (продукції) (на 7 млрд грн). При цьому зменшено прогнозні показники: рентної плати за користування надрами для видобування природного газу (на 23,45 млрд грн); податку на прибуток підприємств (на 21,3 млрд грн); ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування (на 6 млрд грн).

Щодо боргових показників і фінансування, то збільшено прогноз зовнішніх запозичень на 16,7 млрд грн (до 1 442,9 млрд грн), відповідно збільшено граничний обсяг державного боргу на кінець 2023 р. до 6 422,7 млрд грн, що становить 102,3% прогнозного ВВП.

Щодо видатків, то загальний ресурс на нацбезпеку і оборону не змінився та становить 1 141,1 млрд грн (або 18,2% ВВП), при цьому збільшено, зокрема, видатки на:

фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду — на 38,9 млрд грн;

заходи за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії — на 16,1 млрд грн (у зв’язку із збільшенням прогнозу коштів від НБУ, які є джерелом формування цього фонду);

витрати державного дорожнього фонду (у зв’язку із збільшенням прогнозу окремих доходів, які є джерелами формування цього фонду) — на 7 млрд грн, з них на: розвиток мережі та утримання автомобільних доріг державного значення — на 4,2 млрд грн; субвенцію місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах — на 2,46 млрд грн;

заходи за деякими бюджетними програмами Міністерства культури та інформаційної політики — загалом на 1,6 млрд грн;

судову владу — на 1,3 млрд грн (з них Державній судовій адміністрації — на 1,1 млрд грн);

заходи за деякими бюджетними програмами Міністерства освіти і науки — загалом на 0,56 млрд грн.

Щодо деяких питань регіонального розвитку та міжбюджетних відносин, то:

збільшено трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам на 2 518,6 млн грн, зокрема, за спеціальним фондом — на 2 464,6 млн грн (збільшено на цю суму субвенцію на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах);

передбачено за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Державний фонд регіонального розвитку» у сумі 2 млрд грн. Поряд з тим, на цю мету із спеціального фонду передбачено спрямування 100% акцизного податку з вироблених в Україні та з ввезених на митну територію України сигарил понад загальний обсяг, визначений в сумі 831 млн грн, за умови внесення відповідних змін до Податкового кодексу України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

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