Рада ухвалила антикорупційну стратегію — Finance.ua

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Рада ухвалила антикорупційну стратегію

Вчора 16:03Казна та Політика
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Рада ухвалила антикорупційну стратегіюРада ухвалила антикорупційну стратегію
Верховна Рада ухвалила законопроект № 4135, який визначає напрямки державної антикорупційної політики на найближчі роки.
Про це повідомила голова політичної партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.
«Народні депутати ухвалили законопроєкт № 4135, який визначає напрямки державної антикорупційної політики на найближчі роки», — написала Шуляк.
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За її словами, Україна вже має висновок Європейської комісії про те, що Україна досягла значного прогресу на шляху до верховенства права.
«Сьогодні ми зробили ще один крок до чесних судів, прокуратур та поліції, до чесної сплати податків, до нормальної роботи держпідприємств — без зловживань та корупції», — додала Шуляк.
За її словами Антикорупційна стратегія забезпечить злагодженість та системність на всіх рівнях влади у запобіганні та протидії корупції.
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«Розробляти проєкти цієї стратегії та державної антикорупційної програми буде НАЗК. Воно також оцінюватиме ефективність заходів та зможе ініціювати перегляд державної антикорупційної програми з огляду на результати моніторингу. При НАЗК створять Координаційну робочу групу з питань антикорупційної політики. Її співголовами стануть очільник НАЗК та міністр Кабміну. Склад Координаційної робочої групи затверджує уряд, зокрема, за згодою до неї можуть входити народні депутати», — розповіла Шуляк.
Вона зазначила, що це не лише крок до держави без корупції, але й крок вперед до кандидатства та членства України у Європейському Союзі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНН
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