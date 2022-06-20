Рада ухвалила антикорупційну стратегію — Finance.ua

«Розробляти проєкти цієї стратегії та державної антикорупційної програми буде НАЗК. Воно також оцінюватиме ефективність заходів та зможе ініціювати перегляд державної антикорупційної програми з огляду на результати моніторингу. При НАЗК створять Координаційну робочу групу з питань антикорупційної політики. Її співголовами стануть очільник НАЗК та міністр Кабміну. Склад Координаційної робочої групи затверджує уряд, зокрема, за згодою до неї можуть входити народні депутати», — розповіла Шуляк.
Вона зазначила, що це не лише крок до держави без корупції, але й крок вперед до кандидатства та членства України у Європейському Союзі.