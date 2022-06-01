Рада спростила передачу в оренду майна Укроборонпрому — Finance.ua

Рада спростила передачу в оренду майна Укроборонпрому

Вчора 09:45 — Казна та Політика

Верховна Рада 31 травня ухвалила в цілому урядовий законопроект, яким спрощується процедура передачі в оренду майна підприємств концерну ДК «Укроборонпром» для розміщення виробництва, необхідного для армії.

Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Законопроект № 7307 передбачає, що договір оренди укладатиметься на строк дії воєнного стану та 3 місяці після його припинення чи скасування. Стосовно розміру орендної плати, то вона визначається за домовленістю сторін та погоджується уповноваженим суб’єктом управління, але не може становити менше 1% балансової вартості об’єкта оренди.

Передача такого майна в суборенду забороняється.

Орендарем майна не можуть бути громадяни держави-агресора, особи, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами держави-агресора, агресором, або діють в їхніх інтересах, кінцеві бенефіціарні власники, засновники (учасники, акціонери) є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором.

Також передача майна підприємств концерну ДК «Укроборонпром» в оренду не потребує:

внесення інформації про потенційний об’єкт оренди до електронної торгової системи;

опублікування інформації про потенційний об’єкт оренди в системі;

розміщення в системі оголошення про передачу майна в оренду та проведення аукціону на право оренди майна.

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