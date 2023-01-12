Рада скасувала податкові пільги для грального бізнесу — Finance.ua

Рада скасувала податкові пільги для грального бізнесу Сьогодні 18:32 — Казна та Політика

Верховна Рада скасувала спрощену систему оподаткування — 2% від обороту — для грального бізнесу.

Відповідний законопроєкт № 8079 парламент ухвалив у другому читанні 12 січня, повідомив перший заступник профільного комітету, автор проєкту Ярослав Железняк. За проголосували 303 народні депутати.

У фінальній редакції законопроєкт набирає чинності одразу, зазначив автор ініціативи. З наступного дня (після підписання президентом) весь гральний бізнес має перейти на повну ставку оподаткування, пояснив Железняк.

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Нагадаємо, у жовтні 2022 року профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт № 8079, яким пропонується припинити надання «необґрунтованих пільг для організаторів азартних ігор, лотерей і парі».

З 1 січня по 31 серпня 2022 року субʼєкти господарювання, що займаються організацією та проведенням азартних ігор, лотерей, парі (букмекерське парі, парі тоталізатора) та які згодом перейшли на спрощену систему оподаткування, загалом сплатили 174 млн грн податку на прибуток підприємств, 0,3 млн грн податку на додану вартість та 0,1 млн грн земельного податку, йдеться в пояснювальній записці до законопроєкта.

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