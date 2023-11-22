Рада схвалила закон про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів — Finance.ua
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Рада схвалила закон про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів

Енергетика
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Рада схвалила закон про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів
Рада схвалила закон про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів
Рада прийняла в цілому закон про про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. «За» проголосували 258 парламентаріїв.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Законопроєкт передбачає створення бази мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів, як електронного компоненту репортингу (звітності), що містить інформацію про мінімальні запаси.
Тобто це інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує інформацію про мінімальні запаси, їх облік, пересування цих мінімальних запасів, а також інформацію від суб'єктів нафтового ринку щодо обсягів виробництва, запасів, імпорту та реалізації продукту (включно зі скрапленим газом).
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До цієї звітності буде включатися інформація від лабораторій щодо якості продукту.
Згідно з документом, учасники нафтового ринку зобов’язані створювати й регулярно оновлювати мінімальні запаси нафтопродуктів, а також надавати інформацію про ці запаси до електронної системи звітності. Це стосується:
  • суб'єктів, які працюють на ринку більш ніж два роки — 5% середньозваженого річного обсягу імпорту та або/продажу за останні два роки;
  • суб'єктів, які працюють менш ніж два роки — 5% середньозваженого обсягу імпорту та або/продажу за останній квартал з поступовим досягненням вимог, які застосовуються до операторів ринку, що працюють довше.
Зазначається, що збережені мінімальні запаси залишаються недоторканими, поки на ринку виникає кризова ситуація. Ці запаси вилучаються із цивільного обігу та не можуть бути використані з комерційною метою. Подальший розподіл цих запасів визначається оператором ринку, який є органом виконавчої влади.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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