Рада схвалила реформу антимонопольного законодавства — Finance.ua

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Рада схвалила реформу антимонопольного законодавства

Казна та Політика
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Рада схвалила реформу антимонопольного законодавства
Рада схвалила реформу антимонопольного законодавства
Верховна Рада України прийняла в цілому закон щодо посилення ролі Антимонопольного комітету. «За» проголосували 258 парламентарів.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Зокрема, закон передбачає збільшення інституціональної незалежності, поліпшення інструментарію, врегулювання порядку перевірок АМКУ, надання права отримання інформації з реєстрів, а також конкретизації умов отримання дозволу на концентрацію відповідно до норм ЄС.
Крім того, встановлюється субсидіарна відповідальність, надання рішенням комітету статусу виконавчого листа, а також підвищення рівня зарплат співробітників антимонопольного відомства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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