Рада схвалила проєкт бюджету на 2023 рік у першому читанні — Finance.ua

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Рада схвалила проєкт бюджету на 2023 рік у першому читанні

Казна та Політика
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Рада схвалила проєкт бюджету на 2023 рік у першому читанні
Рада схвалила проєкт бюджету на 2023 рік у першому читанні
Парламент затвердив проєкт держбюджету на 2023 рік у першому читанні.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
«За» проголосував 251 нардеп.
Розгляд правок тривав дві години. Усього депутати подали 1270 пропозицій.
На голосуванні парламентарі підтримали лише дві поправки:
  • збільшення на 2 млрд грн видатків за бюджетною програмою «Державний фонд регіонального розвитку»;
  • додаткові 446 млн грн на фінансування соціального захисту дітей та сім’ї.
Раніше бюджетний комітет Ради підтримав також поправки про виділення додаткових 1,3 млрд грн на заходи у сфері захисту національного інформаційного простору та спрямування 100 млн грн на підтримку системи державного іномовлення України. Проте в залі голосування ці пропозиції відхилили.
Розгляд у другому читанні планується вже в жовтні.

Довідка Finance.ua:

  • уряд України планує залучити у 2023 році $37,9 млрд на фінансування дефіциту держбюджету та $13,6 млрд на відновлення, найбільший внесок, як очікується — відповідно $18 млрд та $6,5 млрд — зроблять США через USAID;
  • у бюджеті на 2023 рік уряд прогнозує технічний розрахунковий курс валют на рівні 42,2 гривні за долар.
За матеріалами:
Finance.ua
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