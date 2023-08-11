Рада розірвала ще дві угоди з росією — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рада розірвала ще дві угоди з росією

Казна та Політика
59
Рада розірвала ще дві угоди з росією
Рада розірвала ще дві угоди з росією
Україна в четвер, 10 серпня, розірвала дві угоди з росією, стосовно захисту інвестицій та співпраці у сфері карантину рослин.
Про це повідомляє Верховна Рада України.
Метою угоди щодо інвестицій було виконання внутрішньодержавних процедур, які необхідні для припинення угоди між урядами України та росії. Її підписали в москві 1998 року і вона стосувалася заохочення взаємного захисту інвестицій.
Читайте також
Також було розірвано угоду між урядами України та росії про співробітництво в галузі карантину рослин, яку підписали 2011 року в москві. Вона визначає важливість співробітництва у запобіганні ввезенню та поширенню карантинних шкідливих організмів. Також вона забезпечує координацію державних фітосанітарних заходів.
Зазначимо, що з початком широкомасштабного вторгнення Україна системно працює над скасуванням договорів, угод, укладеними в попередні роки з рф.
У Мінекономіки нагадали, що цього року уряд припинив дію угод:
  • про співробітництво і взаємодію у сфері розбудови пунктів пропуску через українсько-російський державний кордон;
  • про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування;
  • про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях;
  • про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту;
  • про принципи співробітництва в галузі виробництва і поставок авіаційної техніки;
  • про взаємне заснування відділень Торговельно-економічної місії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.