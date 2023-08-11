Рада розірвала ще дві угоди з росією — Finance.ua

Рада розірвала ще дві угоди з росією
Україна в четвер, 10 серпня, розірвала дві угоди з росією, стосовно захисту інвестицій та співпраці у сфері карантину рослин.
Про це повідомляє Верховна Рада України.
Метою угоди щодо інвестицій було виконання внутрішньодержавних процедур, які необхідні для припинення угоди між урядами України та росії. Її підписали в москві 1998 року і вона стосувалася заохочення взаємного захисту інвестицій.
Також було розірвано угоду між урядами України та росії про співробітництво в галузі карантину рослин, яку підписали 2011 року в москві. Вона визначає важливість співробітництва у запобіганні ввезенню та поширенню карантинних шкідливих організмів. Також вона забезпечує координацію державних фітосанітарних заходів.
Зазначимо, що з початком широкомасштабного вторгнення Україна системно працює над скасуванням договорів, угод, укладеними в попередні роки з рф.
У Мінекономіки нагадали, що цього року уряд припинив дію угод:
- про співробітництво і взаємодію у сфері розбудови пунктів пропуску через українсько-російський державний кордон;
- про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування;
- про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях;
- про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту;
- про принципи співробітництва в галузі виробництва і поставок авіаційної техніки;
- про взаємне заснування відділень Торговельно-економічної місії.
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