Рада розірвала ще дві угоди з росією — Finance.ua

Рада розірвала ще дві угоди з росією Сьогодні 13:32 — Казна та Політика

Рада розірвала ще дві угоди з росією

Україна в четвер, 10 серпня, розірвала дві угоди з росією, стосовно захисту інвестицій та співпраці у сфері карантину рослин.

Про це повідомляє Верховна Рада України.

Метою угоди щодо інвестицій було виконання внутрішньодержавних процедур, які необхідні для припинення угоди між урядами України та росії. Її підписали в москві 1998 року і вона стосувалася заохочення взаємного захисту інвестицій.

Читайте також Україна розірвала угоду про єдиний економічний простір із білоруссю

Також було розірвано угоду між урядами України та росії про співробітництво в галузі карантину рослин, яку підписали 2011 року в москві. Вона визначає важливість співробітництва у запобіганні ввезенню та поширенню карантинних шкідливих організмів. Також вона забезпечує координацію державних фітосанітарних заходів.

Зазначимо, що з початком широкомасштабного вторгнення Україна системно працює над скасуванням договорів, угод, укладеними в попередні роки з рф.

У Мінекономіки нагадали, що цього року уряд припинив дію угод:

про співробітництво і взаємодію у сфері розбудови пунктів пропуску через українсько-російський державний кордон;

про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування;

про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях;

про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту;

про принципи співробітництва в галузі виробництва і поставок авіаційної техніки;

про взаємне заснування відділень Торговельно-економічної місії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.