Рада призначила нову міністерку соцполітики — Finance.ua

Рада призначила нову міністерку соцполітики Вчора 12:50 — Казна та Політика

Верховна Рада призначила нову міністерку соціальної політики України. Нею стала Оксана Жолнович.

Оксана Жолнович, facebook.com

Оксана Жолнович чотири рази балотувалася до рад різних рівнів — до Верховної ради, Львівської міської та обласної рад — від партії «Сила людей», однак обратися їй не вдавалося.

З 2020 року була керівником департаменту соціальної політики та охорони здоров’я Офісу президента.

Із 2019-2021 була радницею міністра соціальної політики. Також відомо, що Жолнович — практикуючий адвокат у сферах трудового, цивільного, сімейного та адміністративного права.

Нагадаємо, Верховна Рада звільнила Марину Лазебну з посади міністра соцполітики.

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