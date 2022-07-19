Рада призначила нову міністерку соцполітики — Finance.ua
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Рада призначила нову міністерку соцполітики

Казна та Політика
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Верховна Рада призначила нову міністерку соціальної політики України. Нею стала Оксана Жолнович.
Оксана Жолнович
Оксана Жолнович, facebook.com
Оксана Жолнович чотири рази балотувалася до рад різних рівнів — до Верховної ради, Львівської міської та обласної рад — від партії «Сила людей», однак обратися їй не вдавалося.
З 2020 року була керівником департаменту соціальної політики та охорони здоров’я Офісу президента.
Із 2019-2021 була радницею міністра соціальної політики. Також відомо, що Жолнович — практикуючий адвокат у сферах трудового, цивільного, сімейного та адміністративного права.
Нагадаємо, Верховна Рада звільнила Марину Лазебну з посади міністра соцполітики.
За матеріалами:
РБК-Україна
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