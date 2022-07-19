Рада призначила нову міністерку соцполітики — Finance.ua

Рада призначила нову міністерку соцполітики
Верховна Рада призначила нову міністерку соціальної політики України. Нею стала Оксана Жолнович.
Оксана Жолнович чотири рази балотувалася до рад різних рівнів — до Верховної ради, Львівської міської та обласної рад — від партії «Сила людей», однак обратися їй не вдавалося.
З 2020 року була керівником департаменту соціальної політики та охорони здоров’я Офісу президента.
Із 2019-2021 була радницею міністра соціальної політики. Також відомо, що Жолнович — практикуючий адвокат у сферах трудового, цивільного, сімейного та адміністративного права.
Нагадаємо, Верховна Рада звільнила Марину Лазебну з посади міністра соцполітики.
Поділитися новиною