Рада припинила дію міжурядової українсько-білоруської Угоди про уникнення подвійного оподаткування — Finance.ua

Рада припинила дію міжурядової українсько-білоруської Угоди про уникнення подвійного оподаткування
Верховна Рада України припинила дію міжурядової українсько-білоруської Угоди про уникнення подвійного оподаткування.
За відповідний законопроект № 0170 проголосували 304 депутати, при мінімально необхідних 226.
З дня набрання чинності Законом України припиняється застосування норм, встановлених зазначеною Угодою, що сприятиме:
1) недопущенню поповнення бюджету країни, що сприяє агресору, шляхом надання Україною пільгових умов оподаткування для резидентів Республіки Білорусь, що здійснюють діяльність в Україні. Після припинення дії Угоди до всіх доходів резидентів Республіки Білорусь, одержаних з джерел в Україні, буде застосована загальна ставка оподаткування − 15%, встановлена Податковим кодексом, замість пільгової ставки, встановленої Угодою: 10% − на проценти;
2) недопущенню втрат бюджету України через зарахування податку, сплаченого в Республіці Білорусь резидентами України;
3) звільненню України від взятих на себе зобов’язань щодо обміну інформацією з Республікою Білорусь з податкових питань.
Припинення дії зазначеної Угоди сприятиме прискоренню згортання економічних і фінансових зв’язків з Республікою Білорусь − державою-союзницею країни-агресора в повномасштабній війні проти України.
Державна служба статистики заявляє, що інформація про торгівлю України з Білоруссю оприлюднюється не в повному обсязі через військову агресію Росії проти України за підтримки Білорусі.
Подвійне оподаткування: кому загрожує, як уникнути
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