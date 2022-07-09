Рада пропонує зрівняти умови оплати праці для громадян України та іноземців — Finance.ua

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Рада пропонує зрівняти умови оплати праці для громадян України та іноземців

Казна та Політика
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Рада пропонує зрівняти умови оплати праці для громадян України та іноземців
Рада пропонує зрівняти умови оплати праці для громадян України та іноземців
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, яким пропонується зрівняти умови оплати праці для громадян України та іноземців.
За відповідний законопроєкт № 5795 «Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні» проголосували 240 народних депутатів.

Що передбачає документ

Проєкт закону пропонує внести зміни до законів про зайнятість населення та правовий статус іноземців і осіб без громадянства.
Документ передбачає удосконалення процедури видачі (відмови у видачі) або продовження (відмови у продовженні) дії дозволу на застосування праці іноземців і осіб без громадянства.

Мета документа

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, зміни до законів створять рівні умови оплати праці і для громадян України, і для іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

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Ухвалення законопроєкту надасть також правові підстави для використання праці іноземців і осіб без громадянства, які навчаються у навчальних закладах України.

Довідка Finance.ua:

  • хоча ринок праці перебуває у стані кризи, а пропозицій роботи у кілька разів менше, аніж було до війни, проте варіанти для працевлаштування працівників без досвіду роботи є. Зарплати для цієї категорії спеціалістів стартують від 8500 грн;
  • наприкінці червня уряд ухвалив постанову, згідно з якою офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не знайшли роботу, залучатимуться до суспільно корисних робіт — розбору завалів, будівництва, доброустрію тощо. Таким людям платитимуть мінімальну зарплату, тобто 6 500 грн;
  • відповідно до дослідження robota.ua, істотних змін у структурі матеріальної винагороди при первинному наймі у червні в порівнянні з довоєнним станом не відбулося.
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За матеріалами:
Укрінформ
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