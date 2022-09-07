Рада проголосувала за нового голову Фонду держмайна: що відомо — Finance.ua
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Рада проголосувала за нового голову Фонду держмайна: що відомо

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Верховна Рада України обрала нового голову Фонду державного майна. Ним став колишній депутат від партії «Голос» і член української переговорної делегації з росією Рустем Умєров.
Про це йдеться в Telegram-каналі народного депутата Олексія Гончаренка.
За словами Гончаренка, під час засідання призначення Умєрова новим головою Фонду держмайна підтримали 282 депутати Верховної Ради.
Тим часом Умєров вже склав повноваження народного депутата.
«Очікується, що Умєров зможе змінити формат роботи Фонду та залучити інвестиції», — додає Гончаренко.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 17 лютого Рада звільнила Дмитра Сенніченка з посади голови Фонду держмайна. За його словами, після призначення у 2019 році він заявив, що ставить собі планку — два роки.
Умєрова було представлено в якості кандидата на посаду нового голови Фонду держмайна під час засідання фракції «Слуга народу».
За матеріалами:
РБК-Україна
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