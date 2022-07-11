Рада продовжила зобов'язання виробників електроенергії здійснювати її продаж на електронних аукціонах до квітня 2023 — Finance.ua

Рада продовжила зобов'язання виробників електроенергії здійснювати її продаж на електронних аукціонах до квітня 2023 Вчора 11:45 — Казна та Політика

Верховна Рада продовжила зобов’язання виробників електроенергії здійснювати продаж електроенергії за двосторонніми договорами на електронних аукціонах до 1 квітня 2023 року.

За ухвалення законопроекту № 7238 в цілому проголосували 291 депутат за мінімально необхідних 226.

Зокрема, парламент продовжив термін здійснення обов’язкового продажу електроенергії виключно на електронних аукціонах до 1 квітня 2023 року виробниками електроенергії незалежно від форми власності, крім тих виробників, яким встановлено «зелений» тариф та виробників електроенергії, які за результатами аукціону отримали право на підтримку.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект спрямований на забезпечення функціонування ринку двосторонніх договорів на конкурентних засадах, забезпечення прозорості та реальної конкуренції на ринку двосторонніх договорів, а його прийняття забезпечить рівні, прозорі та конкурентні відносини на ринку двосторонніх договорів.

У липні 2021 року Верховна Рада зобов’язала виробників електроенергії здійснювати продаж електроенергії за двосторонніми договорами на електронних аукціонах до 1 квітня 2022 року.

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