Рада продовжила воєнний стан з 26 березня ще на 30 діб — Finance.ua

Рада продовжила воєнний стан з 26 березня ще на 30 діб

Вчора 16:02 — Казна та Політика

Рада продовжила воєнний стан з 26 березня ще на 30 діб, Армія Inform

Верховна Рада продовжила воєнний стан з 26 березня ще на 30 діб.

Про це повідомив заступник голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу», народний депутат Павло Сушко у Telegram

«Верховна Рада продовжила воєнний стан з 26 березня ще на 30 діб», — повідомив Сушко.

В Україні ввели воєнний стан 24 лютого. Тоді почалося масштабне російське вторгнення в Україну.

Напередодні стало відомо, що Президент Зеленський підписав указ про продовження воєнного стану з 26 березня на 30 діб. Для набуття чинності необхідно було, щоб відповідний законопроект ухвалив парламент.

Довідка Finance.ua:

президент України Володимир Зеленський анонсував податкову реформу. Глава держави заявив, що скасовуються всі перевірки бізнесу і вводиться спрощений облік;

вимушені переселенці можуть отримати допомогу та тимчасовий прихисток у центрах з надання адміністративних послуг (ЦНАП), що працюють у 14 областях України;

в Мінекономіки заявили, що роботодавці можуть підписувати термінові трудові договори на період воєнного стану.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною