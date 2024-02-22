Рада посилила незалежність НКЦПФР і протидію фінансовим пірамідам в Україні — Finance.ua

Рада посилила незалежність НКЦПФР і протидію фінансовим пірамідам в Україні Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Рада посилила незалежність НКЦПФР і протидію фінансовим пірамідам в Україні

Верховна Рада посилила незалежність та інституційну спроможність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку як національного регулятора ринків капіталу й організованих товарних ринків, протидію фінансовим пірамідам в Україні та боротьбу зі спробами їх організації.

За ухвалення у другому читанні законопроєкту № 5865 проголосували 279 депутатів за мінімально необхідних 226.

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У пояснювальній записці до документа наголошується, що з метою законодавчого закріплення незалежності та інституційної спроможності вітчизняного регулятора ринків капіталу й організованих товарних ринків у законопроєкті передбачається:

1) закріплення у законодавстві гарантій незалежності НКЦПФР, зокрема, шляхом передбачення: операційної незалежності НКЦПФР при здійсненні своїх повноважень; захисту працівників НКЦПФР від будь-якого незаконного впливу, тиску, втручання; встановлення особливостей фінансування та матеріально-технічного забезпечення діяльності НКЦПФР;

2) надання можливості здійснення фінансування і матеріально-технічного забезпечення НКЦПФР за рахунок надходжень від надання НКЦПФР адміністративних послуг, сплати внесків на регулювання професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків та коштів, що надходять для НКЦПФР у рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, інших джерел, які не заборонені законодавством, а також надання НКЦПФР права самостійно розподіляти такі коштами та розпоряджатися ними;

3) забезпечення нагляду за процесом формування кошторису НКЦПФР та контролю за його використанням;

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4) закріплення особливостей порядку прийняття, набуття чинності та оскарження актів НКЦПФР, зокрема, збільшення ролі у цьому процесі представників громадськості;

5) закріплення статусу працівників НКЦПФР, передбачення для них заборон і обмежень, а також встановлення їхньої відповідальності;

6) врегулювання питання проведення НКЦПФР інспекцій та досліджень;

7) удосконалення процедури розгляду НКЦПФР справ про порушення законодавства та порядку застосування заходів впливу та фінансових санкцій;

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8) уточнення принципів функціонування саморегульованої діяльності на вказаних ринках тощо.

З метою створення правових умов для приєднання НКЦПФР до Меморандуму IOSCO та забезпечення можливості здійснення міжнародного співробітництва НКЦПФР законопроектом пропонується:

а) надання НКЦПФР повноважень щодо проведення досліджень для надання допомоги регулятору іноземної держави в рамках міжнародного співробітництва;

б) правові основи здійснення НКЦПФР обміну інформацією, зокрема, інформацією, що містить банківську таємницю та персональні дані, а також забезпечення збереження інформації, отриманої в рамках міжнародного співробітництва.

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