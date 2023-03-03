Рада планує виділити 30 млрд грн на виробництво дронів — Finance.ua

Рада планує виділити 30 млрд грн на виробництво дронів Сьогодні 09:31 — Казна та Політика

Рада планує виділити 30 млрд грн на виробництво дронів

У Верховній Раді хочуть збільшити видатки на оборону. Відповідні зміни до державного бюджету планують подати на розгляд у парламент до кінця березня.

Про це повідомила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа в інтерв’ю українським ЗМІ.

За словами депутатки, передусім передбачається збільшення фінансування на закупівлю безпілотників, на так звану армію дронів.

«Є амбітні плани виробництва дронів в Україні. Тому це в нас першочергова потреба. Тут мова йде про 30 млрд грн. Принципова підтримка цього є. З Резервного фонду виділено перші 10 млрд грн. Щодо коштів з бюджету — будемо шукати джерела. У нас стане більше розуміння наших фінансових можливостей після того, як визначимося з програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом», — розповіла голова бюджетного комітету.

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