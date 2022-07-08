Рада планує до кінця року ухвалити майже 30 євроінтеграційних законопроєктів – нардеп — Finance.ua

Рада планує до кінця року ухвалити майже 30 євроінтеграційних законопроєктів – нардеп Вчора 08:33 — Казна та Політика

Верховна Рада планує до кінця поточного року ухвалити майже 30 законопроєктів, які наблизять українське законодавство до європейського, заявила голова підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства ЄС Марія Мезенцева (фракція «Слуга народу»).

«Разом з офісом віцепрем’єрки з євроінтеграції Ольги Стефанішиної ми визначили, що до кінця року реалістично ухвалити близько 30 євроінтеграційних законопроєктів, які афілійовані з різними комітетами парламенту. Наш комітет аналізує їх на відповідність нашим зобов’язанням у рамках Угоди про асоціацію, 63% якої ми вже спромоглися виконати», — наводить слова Мезенцевої пресслужба «Слуги народу».

За її словами, ВР продовжує ухвалювати важливі євроінтеграційні законопроєкти — про боротьбу з насильством, про поводження з відходами та низку інших. І на кожному засіданні парламенту депутати розглядатимуть законодавчі ініціативи, що наближають українське законодавство до європейського.

«Євроінтеграційний комітет працює кожного тижня, інколи ми збираємося два рази на тиждень, тому що через нас проходить понад 95% законодавчих ініціатив українського парламенту. Верховна Рада не буде зупинятися у своїй роботі, і кожен прядок денний матиме євроінтеграційні законопроєкти», — запевнила парламентарій.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.