Рада підтримала законопроєкт щодо заборони «спрощенки» для грального бізнесу — Finance.ua

Рада підтримала законопроєкт щодо заборони «спрощенки» для грального бізнесу Сьогодні 18:10 — Казна та Політика

Рада підтримала законопроєкт щодо заборони «спрощенки» для грального бізнесу

Парламент підтримав законопроєкт № 8079 щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування у перому читанні.

Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Яролсав Железняк.

За законопроєкт № 8079 «Про внесення змін до підрозділу 8 розділу ХХ Податкового кодексу України щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування» проголосували 283 народних депутати.

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, пропонується повернути заборону перебування на спрощеній системі оподаткування для організаторів проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).

У квітні 2022 року парламент дозволив суб’єктам грального бізнесу на період воєнного стану перебувати на спрощеній системі оподаткування. За час дії цієї пільги станом на 31 серпня 2022 року на спрощену систему оподаткування перейшли 8 компаній.

При цьому, дві з них, попри активну діяльність, взагалі не сплачували у 2022 році єдиного податку, податку на прибуток, земельного податку та ПДВ. Серед інших шести платників податків середня сплата у 2022 році податків до переходу на спрощену систему становила 200 тис. грн на день; після переходу на єдиний податок цей показник скоротився до 23 тис. грн на день.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 березня схвалила податкові стимули для бізнесу на час війни. Так, згідно з законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану», на період дії воєнного стану сплачувати єдиний податок зможуть не лише ФОПи-спрощенці, а й великі підприємства.

Закон також підвищив ліміт доходів для використання єдиного податку з 10 млн до 10 млрд грн. Це значно розширило коло підприємств, які зможуть зменшити податкове навантаження на час війни та зберегти свою діяльність. Податок з обороту встановлено на рівні 2%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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