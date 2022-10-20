Рада підтримала законопроект про недопущення до керівництва банками громадян рф — Finance.ua
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Рада підтримала законопроект про недопущення до керівництва банками громадян рф

Казна та Політика
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Верховна Рада України на пленарному засіданні в середу прийняла за основу урядовий законопроект № 8008, який передбачає недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу (куди входять банки та інші фінансові установи) громадян рф або тих, хто підтримує збройну агресію проти України.
«За» проголосували 280 народних депутатів.
Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram.
Законопроектом передбачається забезпечення захисту економічних та внутрішніх інтересів національної безпеки України, територіальної цілісності, а саме захисту фінансової системи України від загроз, що виникають внаслідок агресії російської федерації в Україні.
Зокрема, документ передбачає недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами держави, яка здійснює збройну агресію проти України та/або підтримує збройну агресію проти України, та віднесення клієнтів, діяльність яких пов’язана з державою, яка здійснює збройну агресію проти України, до високоризикових.

Довідка Finance.ua:

  • 14 жовтня парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроект № 8008.

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За матеріалами:
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