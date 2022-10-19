Рада підтримала євроінтеграційний закон про митний тариф — Finance.ua

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Рада підтримала євроінтеграційний закон про митний тариф

Казна та Політика
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Рада підтримала євроінтеграційний закон про митний тариф
Рада підтримала євроінтеграційний закон про митний тариф
Верховна Рада підтримала євроінтеграційний проект закону про митний тариф України (№ 7737) у другому читанні та в цілому.
Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Telegram, за відповідне рішення проголосували 289 депутатів.
У пояснювальній записці зазначається, що чинний митний тариф України побудований на основі шостої редакції гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2017 року, тоді як застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання в більшості країн світу, зокрема в країнах ЄС, з 1 січня 2022 року здійснюється на основі сучасної сьомої редакції ГС-2022.
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«У зв’язку з цим виникає ряд ускладнень, пов’язаних, зокрема, з відмінностями в товарних кодах країни-експортера та України під час митного оформлення імпортованої продукції, а також неможливістю зіставлення митної статистики, наданої в рамках домовленостей про обмін статистичною інформацією», — йдеться в документі.
Повідомляється, що прийняте рішення створює передумови для приведення товарної номенклатури у відповідність з вимогами гармонізованої системи-2022 на виконання міжнародних зобов’язань, узятих у рамках Міжнародної конвенції про гармонізовану систему опису та кодування товарів, до якої приєдналася Україна; адаптації статистичної системи України до міжнародних методів, стандартів та класифікації; стандартизації зовнішньоторговельної документації; прискорення та спрощення процедури митного оформлення товарів при здійсненні зовнішньоторговельних операцій.
При цьому ставки ввізного мита на товари залишаються незмінними.
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Конвенція про процедуру спільного транзиту є підставою для переміщення товарів між 35 країнами: державами-членами ЄС, країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ/EFTA), Туреччиною, Північною Македонією та Сербією. Технологія, що лежить в основі Конвенції — нова комп’ютеризована система транзиту (NCTS). Вона доступна тільки для членів Конвенції.
Щоб приєднатися до неї, Україна повинна ввести NCTS. Державна митна служба з 2021 року почала на національному рівні вводити NCTS.
Верховна Рада 6 жовтня ухвалила в першому читанні євроінтеграційний законопроект про митний тариф (№ 7737).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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