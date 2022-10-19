Рада підтримала рішення перетворити Енергоатом на акціонерне товариство — Finance.ua
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Рада підтримала рішення перетворити Енергоатом на акціонерне товариство

Казна та Політика
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Рада підтримала рішення перетворити Енергоатом на акціонерне товариство
Рада підтримала рішення перетворити Енергоатом на акціонерне товариство
Парламент підтримав у першому читані законопроєкт "Про особливості утворення акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (реєстр. № 8067).
За відповідний документ проголосував 241 народний депутат.
Законопроєктом пропонується визначити процедуру утворення акціонерного товариства «НАЕК «Енергоатом», 100% акцій якого належать державі, та встановити порядок формування статутного капіталу товариства, а також його функціонування після створення.
Задля забезпечення економічної безпеки та захисту інтересів держави, документом передбачено обмеження, пов’язані із забезпеченням збереження корпоративних прав держави, майна АЕС, ядерних матеріалів і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами.
Нагадаємо, станом на червень 2022 року від початку повномасштабного вторгнення загальна сума збитків НАЕК «Енергоатом» перевищила 40 мільярдів гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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