Рада підтримала рішення перетворити Енергоатом на акціонерне товариство — Finance.ua

Рада підтримала рішення перетворити Енергоатом на акціонерне товариство Вчора 16:15 — Казна та Політика

Рада підтримала рішення перетворити Енергоатом на акціонерне товариство

Парламент підтримав у першому читані законопроєкт "Про особливості утворення акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (реєстр. № 8067).

За відповідний документ проголосував 241 народний депутат.

Законопроєктом пропонується визначити процедуру утворення акціонерного товариства «НАЕК «Енергоатом», 100% акцій якого належать державі, та встановити порядок формування статутного капіталу товариства, а також його функціонування після створення.

Задля забезпечення економічної безпеки та захисту інтересів держави, документом передбачено обмеження, пов’язані із забезпеченням збереження корпоративних прав держави, майна АЕС, ядерних матеріалів і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами.

Нагадаємо, станом на червень 2022 року від початку повномасштабного вторгнення загальна сума збитків НАЕК «Енергоатом» перевищила 40 мільярдів гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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