Рада під час повномасштабної війни ухвалила рекордну кількість законів — Finance.ua
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Рада під час повномасштабної війни ухвалила рекордну кількість законів

Казна та Політика
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Рада під час повномасштабної війни ухвалила рекордну кількість законів
Рада під час повномасштабної війни ухвалила рекордну кількість законів
Верховна Рада за півтора року повномасштабної війни ухвалила рекордну кількість законів.
Про це повідомляє Комітет виборців України на підставі аналізу показників законодавчої роботи ВР.
«За період із 24 лютого 2022 р. по 24 липня 2023 р. було ухвалено 480 законів (із них за перший рік війни — 386 законів). Ці цифри є рекордними не лише для ВР IX скликання, а й для парламентів попередніх скликань», — наголосили у КВУ.
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Організація наводить дані, згідно з якими народні депутати у 2019 році ухвалили 173 закони, у 2020 р. — 242 закони, у 2021 р. — 272 закони. Щодо парламенту попереднього скликання, то 2018 р. прийнято 160 законів, 2017 р. — 185 законів, 2016 р. — 208 законів.
У цілому за 4 роки роботи ВР попереднього скликання ухвалено 906 законів, а народними депутатами нинішнього скликання — 1186, констатують у КВУ.
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Наголошується, що також збільшилася кількість президентських та урядових законопроєктів. Зокрема, від початку повномасштабної війни Президент ініціював 94 законопроєкти, Кабінет Міністрів — 215. При цьому зменшилася кількість часу, необхідного для прийняття одного закону, і зросла кількість народних депутатів, які голосують «за».
Голова КВУ Олексій Кошель наголосив у цьому зв’язку, що початок воєнних дій не паралізував роботу Верховної Ради, навпаки — вдалося наростити темпи прийняття рішень.
«ВР щомісяця ухвалює близько 30 законів, більшість з яких стосуються сфери безпеки і оборони. Подібна продуктивність є рекордною для українського парламентаризму. При цьому зараз народні депутати працюють в пленарному режимі лише кілька днів на місяць, в той час як в попередні роки на пленарні засідання відводилося щонайменше 2 тижні кожного місяця», — зазначив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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