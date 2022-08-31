Рада направила майже 13 мільярдів гривень кредитних коштів на закупівлю природного газу — Finance.ua

Рада направила майже 13 мільярдів гривень кредитних коштів на закупівлю природного газу Вчора 09:32 — Казна та Політика

Рада направила майже 13 мільярдів гривень кредитних коштів на закупівлю природного газу

Верховна Рада направила 12,7 млрд грн кредитних коштів на закупівлю газу для проходження опалювального сезону.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

За ухвалення в цілому проекту закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (№ 7681) проголосували 266 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Так, законопроект передбачає додаткові видатки Міністерству енергетики України на придбання природного газу для проходження опалювального сезону 2022-2023 років за загальним фондом у сумі 12,7 млрд грн. Фінансування відповідних видатків передбачається здійснювати за рахунок збільшення державних зовнішніх запозичень. Железняк пише, що ці виділені кошти — кредит від уряду Канади.

Наприкінці липня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, яким забороняється підвищення тарифів на тепло для населення шляхом залучення понад 125 млрд грн (від міжнародних партнерів) на покриття різниці тарифів. Мораторій буде діяти протягом воєнного стану і ще шість місяців після його закінчення.

8 червня уряд створив штаб, який готуватиметься до опалювального сезону.

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УНІАН За матеріалами:

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