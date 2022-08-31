Рада направила майже 13 мільярдів гривень кредитних коштів на закупівлю природного газу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рада направила майже 13 мільярдів гривень кредитних коштів на закупівлю природного газу

Казна та Політика
137
Рада направила майже 13 мільярдів гривень кредитних коштів на закупівлю природного газу
Рада направила майже 13 мільярдів гривень кредитних коштів на закупівлю природного газу
Верховна Рада направила 12,7 млрд грн кредитних коштів на закупівлю газу для проходження опалювального сезону.
Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.
За ухвалення в цілому проекту закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (№ 7681) проголосували 266 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.
Читайте також
Так, законопроект передбачає додаткові видатки Міністерству енергетики України на придбання природного газу для проходження опалювального сезону 2022-2023 років за загальним фондом у сумі 12,7 млрд грн. Фінансування відповідних видатків передбачається здійснювати за рахунок збільшення державних зовнішніх запозичень. Железняк пише, що ці виділені кошти — кредит від уряду Канади.
Наприкінці липня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, яким забороняється підвищення тарифів на тепло для населення шляхом залучення понад 125 млрд грн (від міжнародних партнерів) на покриття різниці тарифів. Мораторій буде діяти протягом воєнного стану і ще шість місяців після його закінчення.
8 червня уряд створив штаб, який готуватиметься до опалювального сезону.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.