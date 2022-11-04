Рада надасть повноваження СБУ управляти держмайном — Finance.ua

Рада надасть повноваження СБУ управляти держмайном Вчора 14:37 — Казна та Політика

Службі безпеки України надали повноваження управляти державним майном. Відповідний законопроект № 7243 в цілому ухвалила Верховна Рада.

Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у п’ятницю, 4 листопада, у Telegram.

«За» — 272 голоси народних депутатів України.

«Законопроектом пропонується встановити, що СБУ відповідно до своїх основних завдань зобов’язана здійснювати управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління, в межах повноважень, визначених статтею 6 Закону України „Про управління об’єктами державної власності“ (щодо повноважень уповноважених органів управління)», — зазначив Мельничук.

У чому була проблема

законі «Про Службу безпеки України» не були прописані повноваження управляти державним майном, що фактично вже здійснюється СБУ з моменту утворення.

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Водночас є об’єктивна необхідність в отриманні додаткового майна від ЗСУ, інших військових формувань, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та передачі їм майна, яке не використовується СБУ в її оперативно-службовій діяльності. І під час передачі та отримання майна в деяких випадках виникали складнощі з оформленням правовстановлюючих документів СБУ на таке майно. Тож, питання вирішили шляхом внесення змін до законодавства.

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