Рада може підвищити штрафи для моряків: за що каратимуть гривнею — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рада може підвищити штрафи для моряків: за що каратимуть гривнею

Казна та Політика
48
В Україні можуть значно підвищити штрафи для моряків за ненадання допомоги людям під час лиха. У парламенті зареєстровано відповідний проект закону.
Документ опубліковано на сайті Верховної Ради, пише trueua.
Зазначається, що законопроект створено через необхідність забезпечення виконання Україною зобов’язань держави прапора за її міжнародними договорами у сфері судноплавства та сталою всесвітньою практикою надання допомоги людям під час лиха.
Відтак, парламентарі пропонують збільшити штрафи за ненадання допомоги капітаном судна людям, які зазнають лиха на морі або на інших водних шляхах, якщо він мав можливість надати таку допомогу без серйозної небезпеки для свого судна та осіб, що перебувають на ньому.
Якщо раніше максимальний штраф доходив до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1,7 тисячі гривень), то тепер законодавці хочуть збільшити суму від однієї (17 тисяч гривень) до п’яти тисяч (85 тисяч гривень) неоподатковуваних мінімумів. Також пропонують карати виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
Нагадаємо, Верховна Рада має намір ввести штрафи від 850 гривень до 8,5 тисяч гривень за порушення правил використання безпілотників в Україні.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.