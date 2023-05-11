Рада може підвищити штрафи для моряків: за що каратимуть гривнею — Finance.ua

Рада може підвищити штрафи для моряків: за що каратимуть гривнею Сьогодні 19:30 — Казна та Політика

В Україні можуть значно підвищити штрафи для моряків за ненадання допомоги людям під час лиха. У парламенті зареєстровано відповідний проект закону.

Документ опубліковано на сайті Верховної Ради, пише trueua

Зазначається, що законопроект створено через необхідність забезпечення виконання Україною зобов’язань держави прапора за її міжнародними договорами у сфері судноплавства та сталою всесвітньою практикою надання допомоги людям під час лиха.

Відтак, парламентарі пропонують збільшити штрафи за ненадання допомоги капітаном судна людям, які зазнають лиха на морі або на інших водних шляхах, якщо він мав можливість надати таку допомогу без серйозної небезпеки для свого судна та осіб, що перебувають на ньому.

Якщо раніше максимальний штраф доходив до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1,7 тисячі гривень), то тепер законодавці хочуть збільшити суму від однієї (17 тисяч гривень) до п’яти тисяч (85 тисяч гривень) неоподатковуваних мінімумів. Також пропонують карати виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Нагадаємо, Верховна Рада має намір ввести штрафи від 850 гривень до 8,5 тисяч гривень за порушення правил використання безпілотників в Україні.

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