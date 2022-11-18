Рада МАГАТЕ вимагає від росії негайно припинити окупацію ядерних обʼєктів в Україні — Finance.ua

Рада МАГАТЕ вимагає від росії негайно припинити окупацію ядерних обʼєктів в Україні Сьогодні 12:24 — Енергетика

У четвер, 17 листопада 2022 року, Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила третю з початку повномасштабної війни в Україні резолюцію, в якій закликала росію припинити всі дії на українських ядерних об’єктах.

Як повідомляє Reuters , за нову резолюцію проголосували 24 держави, сім країн утрималися. Серед них Кенія, Намібія, Індія, Пакистан, Саудівська Аравія, Південна Африка і В’єтнам. Водночас проти резолюції проголосували дві держави — росія та Китай. Ще дві країни не були присутніми під час голосування.

«(Рада) висловлює серйозну стурбованість тим, що російська федерація не прислухалася до закликів Ради негайно припинити всі дії проти і на ядерних об’єктах в Україні, і просить російську федерацію зробити це негайно», — йдеться в документі.

Крім того, в резолюції зазначається, що МАГАТЕ закликало росію негайно вивести окупаційні війська з Запорізької АЕС.

«(Рада) висловлює серйозну стурбованість у зв’язку з неприйнятним тиском на український оперативний персонал Запорізької атомної електростанції та його затриманнями, а також неодноразовими перебоями у зовнішньому енергопостачанні внаслідок обстрілів прилеглої території», — додали в документі.

УНІАН За матеріалами:

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