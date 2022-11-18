Рада МАГАТЕ вимагає від росії негайно припинити окупацію ядерних обʼєктів в Україні — Finance.ua

Рада МАГАТЕ вимагає від росії негайно припинити окупацію ядерних обʼєктів в Україні
У четвер, 17 листопада 2022 року, Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила третю з початку повномасштабної війни в Україні резолюцію, в якій закликала росію припинити всі дії на українських ядерних об’єктах.
Як повідомляє Reuters, за нову резолюцію проголосували 24 держави, сім країн утрималися. Серед них Кенія, Намібія, Індія, Пакистан, Саудівська Аравія, Південна Африка і В’єтнам. Водночас проти резолюції проголосували дві держави — росія та Китай. Ще дві країни не були присутніми під час голосування.
«(Рада) висловлює серйозну стурбованість тим, що російська федерація не прислухалася до закликів Ради негайно припинити всі дії проти і на ядерних об’єктах в Україні, і просить російську федерацію зробити це негайно», — йдеться в документі.
Крім того, в резолюції зазначається, що МАГАТЕ закликало росію негайно вивести окупаційні війська з Запорізької АЕС.
«(Рада) висловлює серйозну стурбованість у зв’язку з неприйнятним тиском на український оперативний персонал Запорізької атомної електростанції та його затриманнями, а також неодноразовими перебоями у зовнішньому енергопостачанні внаслідок обстрілів прилеглої території», — додали в документі.
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