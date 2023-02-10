Рада каратиме нардепів за дочасне розголошення інформації — Finance.ua

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Рада каратиме нардепів за дочасне розголошення інформації

Казна та Політика
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Рада каратиме нардепів за дочасне розголошення інформації
Рада каратиме нардепів за дочасне розголошення інформації
Народних депутатів планується карати за поширення інформації про пленарні засідання раніше, ніж за одну годину після їх закриття.
Про це повідомляє сайт парламенту.
У законопроекті, опублікованому 9 лютого, з ініціативи понад сотні нардепів, серед яких і речник парламенту Руслан Стефанчук, пропонується внести зміни до деяких законів України щодо заборони поширення інформації про пленарне засідання Верховної Ради України під час дії воєнного стану.

Що передбачає документ

Під час дії воєнного стану в Україні народному депутату заборонять поширювати будь-яким способом інформацію про час, місце, хід та результати проведення (продовження) пленарного засідання раніше ніж через одну годину після закриття цього пленарного засідання або оголошення перерви у пленарному засіданні.

Яке покарання пропонують

У разі виявлення факту порушення народним депутатом вимоги, Верховна Рада без обговорення може ухвалити рішення про позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях або пленарному засіданні, що триває, на строк до п’яти днів таких (такого) засідань.
Крім того, за ці дні порушнику не виплатять заробітну плату та не здійснять виплати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень відповідно до закону.
Народний депутат, який порушив вимоги Верховної Ради, зобов’язаний залишити пленарне засідання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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