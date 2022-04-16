Рада директорів Twitter не дозволила Маску суттєво наростити частку в компанії — Finance.ua

Рада директорів Twitter не дозволила Маску суттєво наростити частку в компанії

Ілон Маск запропонував викупити 100% акцій Twitter та був готовий заплатити 43 мільярди доларів. У відповідь рада директорів компанії оголосила про затвердження заходу, який не дозволить комусь наростити частку в компанії понад 15%.

Про це йдеться у пресрелізі.

Цей захід знижує ймовірність того, що будь-яка структура, особа чи група компаній зможе отримати контроль над Twitter через покупку акцій на відкритому ринку, не заплативши при цьому всім акціонерам достатньої суми.

Також не надавши раді директорів достатнього часу для прийняття поінформованого рішення та вибору дій у найкращих інтересах акціонерів.

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