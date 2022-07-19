Рада дозволила відчуження майна Новокраматорського машинобудівного заводу — Finance.ua

Рада дозволила відчуження майна Новокраматорського машинобудівного заводу Вчора 21:30 — Казна та Політика

Верховна Рада ухвалила Постанову № 7566 про примусове відчуження майна заводу НКМЗ у м. Краматорськ.

Як повідомив в Телеграм народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк, ухвалення постанови підтримали 316 народних депутатів.

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, ПрАТ «НКМЗ» є найбільшим у Європі підприємством важкого машинобудування, зосереджений на виготовленні унікальних машин й обладнання, одне з найбільших спеціалізованих підприємств України.

Також на цей момент стало відомо про загрозу втрати виробничих потужностей ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» у зв’язку з можливим захопленням його російським агресором.

«Устаткування ПрАТ „НКМЗ“ може бути залучено в кооперації підприємств оборонно-промислового комплексу під час виробництва великокаліберних снарядів, компонентів артилерійських озброєнь (стволів) та новітніх вітчизняних комплексів артилерійського озброєння, зокрема для найскорішого закриття нагальної потреби в артилерійських стволах 122 мм. У зв’язку з цим дуже важливо не допустити захоплення обладнання ворогом та зберегти та використати його на благо України», — йдеться у пояснювальній записці.

Метою ухвалення постанови ВР є забезпечення невідкладних потреб держави в секторі безпеки й оборони, а саме оборонно-промисловому комплексі, для здійснення заходів із захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості держави від збройної агресії російської федерації.

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