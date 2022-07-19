Рада дозволила відчуження майна Новокраматорського машинобудівного заводу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рада дозволила відчуження майна Новокраматорського машинобудівного заводу

Казна та Політика
159
Верховна Рада ухвалила Постанову № 7566 про примусове відчуження майна заводу НКМЗ у м. Краматорськ.
Як повідомив в Телеграм народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк, ухвалення постанови підтримали 316 народних депутатів.
Як зазначається у пояснювальній записці до документа, ПрАТ «НКМЗ» є найбільшим у Європі підприємством важкого машинобудування, зосереджений на виготовленні унікальних машин й обладнання, одне з найбільших спеціалізованих підприємств України.
Також на цей момент стало відомо про загрозу втрати виробничих потужностей ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» у зв’язку з можливим захопленням його російським агресором.
«Устаткування ПрАТ „НКМЗ“ може бути залучено в кооперації підприємств оборонно-промислового комплексу під час виробництва великокаліберних снарядів, компонентів артилерійських озброєнь (стволів) та новітніх вітчизняних комплексів артилерійського озброєння, зокрема для найскорішого закриття нагальної потреби в артилерійських стволах 122 мм. У зв’язку з цим дуже важливо не допустити захоплення обладнання ворогом та зберегти та використати його на благо України», — йдеться у пояснювальній записці.
Метою ухвалення постанови ВР є забезпечення невідкладних потреб держави в секторі безпеки й оборони, а саме оборонно-промисловому комплексі, для здійснення заходів із захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості держави від збройної агресії російської федерації.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.