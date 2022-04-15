QR-код замість готівки: чому кешлес розрахунки надійніше — Finance.ua

QR-код замість готівки: чому кешлес розрахунки надійніше
Перший
Український Міжнародний Банк (ПУМБ)
запровадив новий вид прийому безготівкових
розрахунків у торговельних точках за
допомогою інноваційного сервісу SMART
ОП! ЛАТА.
Відтепер
отримати оплату за товар чи послугу
підприємці можуть просто у декілька
кліків, згенерувавши QR-код
у своєму смартфоні, а покупець сплатити
по ньому за допомогою систем мобільних
платежів Apple
або Google
Pay.
Прозорі
розрахунки і cashless наповнюють державний
бюджет, пожвавлюють українську економіку.
І за умов воєнного стану держава матиме
кошти на вирішення нагальних питань.
До
того ж, накопичення готівки у значних
об’ємах під час війни є небезпечним, у
той час як безготівкові розрахунки
гарантують надійність коштів на
банківських рахунках та цілодобовий
доступ до них. А тому надати можливість
своїм покупцям розрахуватися за придбані
товари безготівково — це ще один спосіб
для бізнесу висловити подяку та турботу
кожному українському споживачу.
SMART
ОП! ЛАТА
стане особливо у нагоді для підприємців
та юридичних осіб, чия діяльність
пов’язана з роздрібною, оптовою
торгівлею, а також наданням сервісних
послуг. Незалежно від географії бізнесу
розумний сервісдозволить
швидко приймати безготівкові розрахунки
навіть у тих регіонах України, що зазнали
впливу ворожої агресії.
Для
підключення прийому платежів за допомогою
QR-коду
підприємцям потрібно заповнити коротку
заяву.
У разі ж виникнення будь-яких запитань
стосовно роботи сервісу можна звернутись
до
чату
або на гарячу лінію підтримки сервісу
за номером: 0 800 501 275
Для
тих підприємців, хто віддає перевагу
традиційним каналам безготівкових
розрахунків, ПУМБ пропонує обирати
POS-термінали.
Наразі замовити та підключити їх можна
одразу у сімнадцяти областях України.