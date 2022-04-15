QR-код замість готівки: чому кешлес розрахунки надійніше — Finance.ua

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QR-код замість готівки: чому кешлес розрахунки надійніше

Вчора 10:43Фінтех і Картки
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QR-код замість готівки: чому кешлес розрахунки надійнішеQR-код замість готівки: чому кешлес розрахунки надійніше
Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) запровадив новий вид прийому безготівкових розрахунків у торговельних точках за допомогою інноваційного сервісу SMART ОП! ЛАТА.
Відтепер отримати оплату за товар чи послугу підприємці можуть просто у декілька кліків, згенерувавши QR-код у своєму смартфоні, а покупець сплатити по ньому за допомогою систем мобільних платежів Apple або Google Pay.
Прозорі розрахунки і cashless наповнюють державний бюджет, пожвавлюють українську економіку. І за умов воєнного стану держава матиме кошти на вирішення нагальних питань.
До того ж, накопичення готівки у значних об’ємах під час війни є небезпечним, у той час як безготівкові розрахунки гарантують надійність коштів на банківських рахунках та цілодобовий доступ до них. А тому надати можливість своїм покупцям розрахуватися за придбані товари безготівково — це ще один спосіб для бізнесу висловити подяку та турботу кожному українському споживачу.
SMART ОП! ЛАТА стане особливо у нагоді для підприємців та юридичних осіб, чия діяльність пов’язана з роздрібною, оптовою торгівлею, а також наданням сервісних послуг. Незалежно від географії бізнесу розумний сервіс дозволить швидко приймати безготівкові розрахунки навіть у тих регіонах України, що зазнали впливу ворожої агресії.
Для підключення прийому платежів за допомогою QR-коду підприємцям потрібно заповнити коротку заяву. У разі ж виникнення будь-яких запитань стосовно роботи сервісу можна звернутись до чату або на гарячу лінію підтримки сервісу за номером: 0 800 501 275
Для тих підприємців, хто віддає перевагу традиційним каналам безготівкових розрахунків, ПУМБ пропонує обирати POS-термінали. Наразі замовити та підключити їх можна одразу у сімнадцяти областях України.
За матеріалами: ПУМБ
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