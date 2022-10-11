Пишний офіційно вступив на посаду голови НБУ — Finance.ua

Пишний офіційно вступив на посаду голови НБУ Вчора 10:45 — Казна та Політика

Ексглава Ощадбанку Андрій Пишний 10 жовтня офіційно вступив на посаду голови НБУ та був представлений колективу НБУ Президентом Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Про це Пишний написав у Facebook.

У своєму виступі він, зокрема, заявив про важливість макроекономічної стабільності.

"Я переконаний, що інституційно сильний, незалежний Національний банк — запорука цієї стабільності.

Це здобуток і ресурс держави Україна, з якого ми можемо розпочинати вести предметні, сподіваюся, конструктивні, чесні, відверті, непрості перемовини з нашими міжнародними партнерами, щоб отримати той ресурс, який сьогодні необхідний нашій державі, аби вистояти, перемогти і започаткувати програму відновлення.

Це буде одним із пріоритетів щонайменше на декілька тижнів нашої роботи з місією МВФ — відповідні перемовини, узгоджена позиція", — сказав Пишний.

"Я підтримую ту політику антикризового управління, яка застосовувалася раніше, і вважаю, що вона наразі приносить плоди. Ми контролюємо ситуацію. Я хочу подякувати команді Національного банку за ці вісім місяців стійкості і професіоналізму. Стійка, працездатна, банківська система — це здобуток. Це те, чим ви можете сміливо пишатися.

Тому вважаю, що побудова нового діалогу між Національним банком і урядом лише поліпшить якість і ефективність всіх монетарних заходів, які застосовує Національний банк для забезпечення цінової стабільності, а також стабільності банківської системи, та сприятиме тим програмам, які будуть реалізовуватися урядом", — додав новий глава НБУ.

Пишний також назвав свої пріоритети на чолі НБУ: макрофінансова стабільність, ефективність макроекономічної політики, конструктивні перемовини з нашими міжнародними партнерами, відкриття доступу до тих джерел, які «сьогодні нам вкрай необхідні».

"Наступний рік буде непростим. 38 млрд дол. США — загальна потреба у фінансуванні. Його залучення — це спільна справа для усіх державних органів, над якою ми будемо працювати. І, безумовно, ще один пріоритет — це стабільна банківська система, яка є запорукою того, що кредитна підтримка української економіки, українських підприємств була, є, і має бути.

Окремо зазначу, що Національний банк під моїм головуванням буде впроваджувати ті системні масштабні реформи, які потрібні Україні для прискореної інтеграції до європейської спільноти. На жаль, більшість реформ, започаткованих у мирний час, не реалізовано через війну, яка в принципі визначає загальний контекст усіх дій, рішень та власне наших емоцій, — і сьогоднішній день це довів", — додав Пишний.

Довідка Finance.ua:

7 жовтня ексочільник Ощадбанку Андрій Пишний став новим головою Національного банку — його призначення підтримали у залі Верховної Ради.

У четвер вдень Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України. У вівторок він офіційно підтвердив, що йде у відставку. Він заявив, що ухвалив таке рішення «в силу причин, пов’язаних зі здоров’ям».

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва «Укргазбанком».

Економічна Правда За матеріалами:

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