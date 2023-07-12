Пишний назвав головні виклики НБУ, якщо війна триватиме і у 2024 році — Finance.ua
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Пишний назвав головні виклики НБУ, якщо війна триватиме і у 2024 році

Казна та Політика
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Пишний назвав головні виклики НБУ, якщо війна триватиме і у 2024 році
Пишний назвав головні виклики НБУ, якщо війна триватиме і у 2024 році
У Міжнародному валютному фонді припускають, що активна фаза війни триватиме до першої половини 2024 року. На випадок найгіршого сценарію програма МВФ передбачає більший пакет фінансової підтримки.
Про це розповів голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв'ю виданню Central Banking.
«Це сфера невизначеності, яка, на жаль, перебуває поза контролем центрального банку, але її успішно скорочують Збройні Сили України. Звичайно, ми постійно ставимо собі це питання під час розроблення прогнозу, ухвалення рішень та роботи з нашими партнерами. Припущенням програми з МВФ є те, що активна фаза війни триватиме до першої половини 2024 року. Але якщо вона затягнеться і стане ще жорстокішою, Україні може знадобитися більше допомоги», — розповів Пишний.
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За його словами, на випадок реалізації найпесимістичнішого сценарію програма МВФ передбачає більший пакет фінансової підтримки — вже не 115 млрд дол., а 140 млрд дол.
За найгіршого сценарію, за якого війна буде довшою і складнішою, НБУ буде змушений зберігати жорсткі монетарні умови триваліший період.
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«Надзвичайно важливо, щоб НБУ міг ухвалювати рішення і вживати заходів одразу після подій, які ведуть до потрясінь. Ми в НБУ маємо досвід, експертизу збереження макрофінансової стійкості в умовах війни, які ми розвиваємо та поглиблюємо. Тож я переконаний, що Україні вистачить запасу міцності до Перемоги, на відбудову та на вільне і якісне життя далі», — підсумував голова НБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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