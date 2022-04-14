Путівник нової реальності: корисна інформація для тих, хто зараз в Україні або за кордоном — Finance.ua

Путівник нової реальності: корисна інформація для тих, хто зараз в Україні або за кордоном

Вчора 11:15 — Особисті фінанси

Війна в Україні стала новою реальністю для кожного жителя країни. Можна впевнено стверджувати, що з 24 лютого українці вчаться жити по-новому — і ті, хто виїхав за кордон, і ті, хто залишився.

Саме тому Finance.ua створив путівник для нової реальності. У цьому матеріалі ми зібрали максимально корисну інформацію, яка може пригодитися кожному.

Що можна знайти у путівнику

Редакція поділила матеріал на два розділи:

перший — «Я — в Україні» є розділом для тих, хто залишається на території нашої держави попри війну. Наприклад, як зв’язатися з банком під час війни, що робити, якщо ваш будинок розбомбили, і хто відшкодовуватиме збитки та які права й пільги передбачені для мобілізованих осіб;

другий розділ — «Для тих, хто виїхав (або збирається)». Тут ми зібрали статті про те, як виїхати, куди можна звертатися за допомогою, які документи вам знадобляться, чи варто набувати статусу біженця, як отримати роботу за кордоном, влаштувати дитину до школи та інше.

І як бонус — аби ви завжди мали під рукою перевірену інформацію та не довіряли фейкам, ми створили перелік офіційних джерел, що можуть стати у пригоді.

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