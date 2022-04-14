Путівник нової реальності: корисна інформація для тих, хто зараз в Україні або за кордоном — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Путівник нової реальності: корисна інформація для тих, хто зараз в Україні або за кордоном

Вчора 11:15Особисті фінанси
1122
Війна в Україні стала новою реальністю для кожного жителя країни. Можна впевнено стверджувати, що з 24 лютого українці вчаться жити по-новому — і ті, хто виїхав за кордон, і ті, хто залишився.
Саме тому Finance.ua створив путівник для нової реальності. У цьому матеріалі ми зібрали максимально корисну інформацію, яка може пригодитися кожному.

Що можна знайти у путівнику

Редакція поділила матеріал на два розділи:
  • перший — «Я — в Україні» є розділом для тих, хто залишається на території нашої держави попри війну. Наприклад, як зв’язатися з банком під час війни, що робити, якщо ваш будинок розбомбили, і хто відшкодовуватиме збитки та які права й пільги передбачені для мобілізованих осіб;
  • другий розділ — «Для тих, хто виїхав (або збирається)». Тут ми зібрали статті про те, як виїхати, куди можна звертатися за допомогою, які документи вам знадобляться, чи варто набувати статусу біженця, як отримати роботу за кордоном, влаштувати дитину до школи та інше.
І як бонус — аби ви завжди мали під рукою перевірену інформацію та не довіряли фейкам, ми створили перелік офіційних джерел, що можуть стати у пригоді.

Нова реальність: корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами: Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.