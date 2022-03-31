путін підписав указ про оплату за газ у рублях з 1 квітня — Finance.ua

путін підписав указ про оплату за газ у рублях з 1 квітня
Президент рф володимир путін повідомив, що підписав указ про переведення розрахунків за газ з недружніми країнами в рублі.
Про це він сказав на відкритті наради щодо розвитку авіаційної галузі.
Згідно з указом, покупцям російського газу необхідно буде відкривати рублеві рахунки в банках росії для оплати поставок з 1 квітня. путін нагадав, що здійснене США та ЄС блокування активів ЦБ створює загрозу для валютної виручки від експорту газу.
«Чинні контракти на постачання газу будуть зупинені, якщо покупці з недружніх країн не виконають нових умов оплати», — наголосив президент.
Він також повідомив, що росія продовжить постачати газ в узгоджених обсягах і за обумовленими цінами, які набагато нижчі за спот.