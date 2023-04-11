ПУМБ профінансував Укрпошту на закупівлю 44 вантажних автомобілів на умовах лізингу — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ ПУМБ профінансував Укрпошту на закупівлю 44 вантажних автомобілів на умовах лізингу Вчора 11:00 — Фондовий ринок

Перший Український Міжнародний Банк ( ПУМБ ) обрано фінансовим партнером найбільшої державної компанії Укрпошти для придбання вантажних автомобілів на умовах лізингу.

Підписання угоди між банком та головним поштовим оператором країни відбулось наприкінці березня цього року. Днями ж автопарк національного оператора поповнився 44 вантажівками ISUZU NQR 90 з вантажопідйомністю 4,53 тони кожна. Нові автівки замінять втрачені та пошкоджені машині під час війни, аби Укрпошта мала змогу продовжувати свою роботу. Перші автомобілі з партії вже забезпечують перевезення поштових відправлень у Херсонській та Миколаївській областях, завдяки чому жителі прифронтових регіонів та деокупованих територій можуть отримувати ліки та необхідні товари, а військові — замовляти з доставкою потрібні речі та, звичайно ж, отримувати посилки від рідних. Незабаром автопарки інших дирекцій по всій Україні також поповняться новенькими автомобілями.

«Станом на зараз Укрпошта через війну росії зазнала збитків на понад 34 млн євро. Приблизно 30% відділень не підлягають відновленню, втрачено частину автопарку. Проте якщо відсутність приміщення ми можемо компенсувати роботою пересувних відділень, то втрата машин, що перевозять відправлення по Україні, є критичною і потребує швидкої заміни. Особливо зараз, коли крім безпосередньо поштових та логістичних послуг, які Укрпошта надає населенню, ми періодично задіяні у реалізації масштабних державних проєктів, на виконання яких також задіяні магістральні автівки. Тож важливість нових 44 машин важко переоцінити. Дякую нашим партнерам — банку ПУМБ за системну підтримку Укрпошти навіть в війну, і „Комтранскомплект“ за якісні машини», — прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

За словами заступника голови правління ПУМБ Артура Загородникова, вибір ПУМБ для супроводження чергової лізингової угоди Укрпошти у такий надскладний час — свідчення глибокої довіри і багаторічної успішної співпраці.

«ПУМБ залишається одним із лідерів банківського ринку України, який активно підтримує економіку і навіть у війну продовжує кредитувати і надавати фінансові послуги власним клієнтам. Для нас успішна реалізація цієї непростої угоди — велика відповідальність і підтвердження високого рівня майстерності команди фінлізингу банку. Ми доклали максимум зусиль всупереч чисельним перешкодам і обмеженням воєнного стану задля придбання якісного дообладнання і вчасного постачання автомобілів для головної пошти країни. Сьогодні ми радіємо, що ці 44 новенькі вантажівки вже курсують між українськими містами та селами, вчасно забезпечуючи наших громадян поштовими та логістичними послугами. Впевнений, що ПУМБ і Укрпошта здатні й надалі продовжувати та розширювати взаємовигідну співпрацю».

Нагадаємо, послуги фінансового лізингу на придбання легкових та вантажних автомобілів, сільгосптехніки, спецтехніки та залізничних вагонів ПУМБ надає з 2018 року. За цей період банку вдалося зайняти міцні позиції на ринку та увійти до п’ятірки лідерів з супроводження лізингових угод, посідаючи четверте місце на ньому.

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