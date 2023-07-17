ПУМБ посів перше місце за приростом кредитного портфеля корпоративного бізнесу — Finance.ua
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ПУМБ посів перше місце за приростом кредитного портфеля корпоративного бізнесу

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ПУМБ посів перше місце за приростом кредитного портфеля корпоративного бізнесу
ПУМБ посів перше місце за приростом кредитного портфеля корпоративного бізнесу
Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) очолив список банків-лідерів за приростом кредитного портфеля корпоративного бізнесу у гривні за 5 місяців 2023 року.
Протягом цього періоду портфель активів ПУМБ за всіма бізнес-сегментами досяг позначки у майже 26 млрд грн. З таким показником банк обіймає перше місце на ринку за динамікою зростання портфеля та перше місце серед банків з приватним українським капіталом за його обсягом.
«Війна ніяк не вплинула на фінансову підтримку ПУМБ українського бізнесу. Кожен наш клієнт знає, що може цілком на нас розраховувати. Невпинно зростаючий кредитний портфель банку та його темпи є лише підтвердженням цьому», — зазначає Сергій Магдич, заступник голови правління ПУМБ з корпоративного бізнесу.
За словами топ-менеджера, досягти таких показників вдалось завдяки злагодженій та професійній роботі команди банку, яка, попри всі обставини, робить кредитний процес максимально швидким для клієнтів.
Зростанню сприяла і доступність урядових програм підтримки для бізнесу у ПУМБ, зокрема з надання державних гарантій та кредитів за пільговою відсотковою ставкою у рамках програми «Доступні кредити 5−7-9%». Попит серед клієнтів демонструють і такі банківські продукти як факторинг, лізинг, а також мікро кредит «всеБІЗНЕС», запроваджений ще восени минулого року спеціально для фізичних осіб-підприємців.
Сьогодні в ПУМБ обслуговується більше 108 тис. корпоративних клієнтів. За півтора року війни в країні кількість підприємців, які обрали банк своїм фінансовим партнером, зросла на понад 20%, що в черговий раз свідчить про його надійність та довіру зі сторони бізнесу.
За матеріалами:
ПУМБ
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