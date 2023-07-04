ПУМБ — лідер за приростом строкових депозитів фізичних осіб в Україні за 5 місяців 2023 року — Finance.ua
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ПУМБ — лідер за приростом строкових депозитів фізичних осіб в Україні за 5 місяців 2023 року

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ПУМБ — лідер за приростом строкових депозитів фізичних осіб в Україні за 5 місяців 2023 року
ПУМБ — лідер за приростом строкових депозитів фізичних осіб в Україні за 5 місяців 2023 року
За підсумками перших 5 місяців 2023 року, ПУМБ очолив рейтинг українських банків за приростом строкових депозитів фізичних осіб. Це означає, що клієнти довіряють банку. Так, згідно зі статистикою ПУМБ, 86% клієнтів банку повторно розміщують у ПУМБ свої депозити. Також за даними рейтингового агентства «Кредит-рейтинг», у рейтингу надійності депозитів ПУМБ має найвищу оцінку у 5 балів.
«Збільшення кількості депозитів фізичних осіб — ознака довіри українців до банку та позитивна оцінка його надійності та стабільності. Цікаво, що найчастіше у цьому році українці обирали класичний депозит „Дохідний“ з максимальною дохідністю до 16% річних в гривні. Також, в клієнтському „топі“ був акційний гривневий депозит „Сталевий“. З цього ми також можемо зробити висновок, що навіть попри війну українці не бояться відкривати вклади у банках з фіксованою датою виплати», — коментує Дмитро Поліщук, заступник голови правління ПУМБ.
До того ж, за даними НБУ, за цей період ПУМБ також посилив свої лідируючі позиції і в інших категоріях:
  • друге місце за приростом усіх залишків на рахунках клієнтів-фізичних осіб в усіх валютах
  • друге місце за приростом залишків на рахунках клієнтів-фізичних осіб в гривні
  • третє місце за приростом строкових залишків на рахунках клієнтів-фізичних осіб в гривні
Нагадуємо, що ПУМБ приєднався до проєкту єВідновлення — державної програми відшкодування за пошкоджене внаслідок бойових дій житло. Всі клієнти, які відкриють карту єВідновлення від ПУМБ отримають бонус у розмірі 500 грн, які можна вивести на картку після зарахування та кешбек 2% на товари для будівництва та ремонту. Крім цього, щомісяця один із клієнтів банку, який відкриє картку єВідновлення у застосунку ПУМБ Online та отримає на неї виплату від держави, отримає ідентичну суму на власний дебетовий рахунок в ПУМБ від банку.
За матеріалами:
ПУМБ
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