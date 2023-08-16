«Психічна хвороба» за $1,5 тисяч: в Миколаєві знайшли новий спосіб відкосити від армії — Finance.ua

«Психічна хвороба» за $1,5 тисяч: в Миколаєві знайшли новий спосіб відкосити від армії Сьогодні 18:00

«Бізнес» організував директор психлікарні. До нього він залучив працівників, які виготовляли «липові» довідки, та правоохоронця, який підшукував клієнтів.

Державне бюро розслідувань викрило у психлікарні на Миколаївщині масштабну схему заробітку на ухилянтах. Щомісячно організатори схеми отримували понад сотню тисяч доларів. Про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

Йдеться про Миколаївський обласний центрі психічного здоров’я. За даними слідства, директор медичного закладу організував «бізнес», до якого залучив підлеглих лікарів. Вони виготовляли довідки для ухилянтів. Їм ставили діагнози психічне захворювання, що ставало підставою для зняття з військового обліку.

Клієнтів підшукував спільник-правоохоронець.

«Липова» довідка коштувала 1,5 тис. доларів США. Щомісячно фігуранти оформлювали таких фіктивних документів на понад 100 тис. доларів США.

«Працівники ДБР затримали правоохоронця „на гарячому“, під час передачі меддовідок та отримання за них плати. Наразі вирішується питання щодо повідомлення директору обласного центру психічного здоров’я та правоохоронцю про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)», — йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Правоохоронці провели обшуки і вилучили докази. Також встановлюються інші учасники схеми, зокрема лікарі, які безпосередньо виписували довідки.

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