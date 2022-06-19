Псевдопрацівник банку викрав з картки жителя Тернопільщини 20 000 гривень — Finance.ua
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Псевдопрацівник банку викрав з картки жителя Тернопільщини 20 000 гривень

Вчора 09:37Кримінал
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До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що невідома особа шляхом обману викрала з його банківської картки 20 000 гривень.
Про це повідомив Відділ комунікації поліції Тернопільської області.
За словами потерпілого, в одній із соцмереж він розмістив оголошення про збір коштів для допомоги Збройним силам України. Невдовзі до нього зателефонував незнайомець, який представився працівником фінансової установи.
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Він повідомив, що на картку чоловіка надійшов закордонний переказ. Для його отримання потрібно було перейти в мобільний банківський додаток і виконати деякі операції. Потерпілий виконав усі вказівки телефонного незнайомця. Як наслідок, з його картки зникли усі кошти.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Поліцейські застерігають жителів краю від таких афер. Будь-які операції з платіжною карткою краще проводити особисто у відділенні банку, а не по телефону. Завжди перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють телефоном начебто із банку. Зателефонуйте до фінансової установи за номером, вказаним на звороті картки. Не розголошуйте стороннім особам жодних реквізитів вашої картки, а також коди, які надходять вам на мобільний телефон.
За жодних обставин не переказуйте ваші кошти на будь-які інші рахунки та рахунки третіх осіб. Ніколи не встановлюйте сторонні додатки на телефон на прохання телефонних незнайомців.

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За матеріалами: Finance.ua
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