Псевдопрацівник банку видурив у жителя Тернополя більше 100 тис. гривень — Finance.ua
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Псевдопрацівник банку видурив у жителя Тернополя більше 100 тис. гривень

Вчора 19:48Кримінал
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Псевдопрацівник банку видурив у жителя Тернополя більше 100 тис. гривеньПсевдопрацівник банку видурив у жителя Тернополя більше 100 тис. гривень
Потерпілий був переконаний, що спілкується з працівником банку, який допомагає йому вберегти кошти від шахраїв, натомість сам потерпів від них.
До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жителя обласного центру про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошима в сумі 109 тис. гривень.

Як працює афера

За словами потерпілого, до нього зателефонували нібито з банку та повідомили про хакерські атаки на його карткові рахунки. Відтак співрозмовник запропонував допомогу: аби вберегти кошти, їх потрібно було зняти з двох карток та перекинути на резервний рахунок. Тернополянин повірив незнайомцеві та виконав усі його вказівки: зняв з банкомату гроші та перекинув їх через термінал на рахунок, який йому продиктував псевдопрацівник банку.

Шахрайство під час війни: схеми, що діють зараз

За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження. Тривають заходи для розкриття злочину.
Поліцейські вкотре застерігають жителів краю від такого шахрайства. Завжди проявляйте пильність при спілкуванні з телефонними незнайомцями, ким би вони не представлялися. Будь-які банківські операції варто здійснювати лише особисто в фінансовій установі, а не в телефонному режимі. Тим паче, не варто йти до терміналу і виконувати будь-які вказівки шахраїв. Обов’язково розкажіть про такий вид шахрайства своїм знайомим та родичам.
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У випадку, коли ви все ж таки постраждали від шахраїв, блокуйте картку та телефонуйте на лінію 102.
За матеріалами: Україна Криминальна
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