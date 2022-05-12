Призупинені планові операції проводитимуть безоплатно на безпечних територіях — Finance.ua

Призупинені планові операції проводитимуть безоплатно на безпечних територіях

Вчора 09:15

Планові операції, які були призупинені у перші дні війни, проводитимуть безоплатно в лікарнях на безпечних територіях.

Щоб зробити таку операцію, потрібно отримати відповідне електронне направлення у сімейного або лікуючого лікаря.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За проведення планово операції медзакладу заплатить Національна служба здоров’я України.

Проте не у всіх медзакладах на безпечних територіях буде доступна така послуга, адже у деяких регіонах лікарні завантажені допомогою пораненим.

Планові операції проводитимуться лише за рішенням головних лікарів відповідних закладів охорони здоров’я.

Як дізнатися, де можна зробити планову операцію?

— зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером: 16-77;

— після отримання інформації щодо переліку лікарень, де проводяться планові операції, варто зателефонувати до лікарні й уточнити щодо можливості проведення необхідної саме вам операції.

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