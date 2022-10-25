Призначено нового заступника голови НБУ — Finance.ua

Призначено нового заступника голови НБУ Вчора 10:10 — Фондовий ринок

Заступником голови Національного банку України призначений Дмитро Олійник. Про це пише НБУ.

Він обійняв вакантну посаду заступника голови Національного банку України та приступив до виконання своїх обов’язків із 25 жовтня 2022 року з дотриманням усіх необхідних процедур, визначених законодавством.

Напередодні Рада Національного банку України під час засідання призначила його на посаду заступника голови Національного банку за поданням голови Національного банку Андрія Пишного.

«Багаторічний і практичний досвід роботи Дмитра Олійника у банківській сфері, а також його розуміння фінансової та економічної політики держави дають мені впевненість у тому, що його професіоналізм та фахові знання будуть корисними для Національного банку. Дмитро Олійник посилить нашу команду, що, безумовно, сприятиме подоланню тих стратегічних та масштабних викликів, які постали перед Національним банком під час війни», — прокоментував Голова Національного банку Андрій Пишний.

Нагадаємо, що відповідно до Закону України «Про Національний банк України» голова Національного банку має шістьох заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад Радою Національного банку за поданням голови Національного банку.

Довідка Finance.ua:

Дмитро Олійник працює у фінансовій системі України з 2005 року.

Розпочав трудовий шлях з посади фахівця відділення Укрсиббанку. Після цього упродовж 2007–2013 років працював в українських та міжнародних банках.

У 2013 році розпочав роботу в міжнародній компанії ПАТ «Прайсуотерхаускуперс» (PwC), надаючи консалтингові послуги банкам в регіоні Центральної і Східної Європи та державним установам України.

Із 2017 року працював директором департаменту кредитних ризиків та оцінки активів Ощадбанку, згодом — директором генерального департаменту з управління ризиками цього державного банку.

У 2019 році працював директором Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України.

З травня 2021 року і до призначення в Національний банк був генеральним директором директорату з питань економічної політики Офісу Президента України.

У 2007 році закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю «Економічна кібернетика», у 2011 році — аспірантуру цього ж університету. З 2020 року навчається в аспірантурі ДННУ «Академія фінансового управління».

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