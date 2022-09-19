Призначено нового президента авіакомпанії МАУ — Finance.ua

Призначено нового президента авіакомпанії МАУ Вчора 17:10 — Фондовий ринок

19 вересня 2022 року на посаду Президента авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» призначено Звонарьова Кирила Олеговича. Відповідна зміна відбулася після закінчення контракту Євгенія Дихне, який очолював МАУ з вересня 2019 року.

Президент авіакомпанії Кирил Звонарьов має понад 25 років управлінського досвіду в різних галузях як в українських, так і в міжнародних компаніях.

З 2014 по 2022 рік обіймав посаду заступника генерального директора ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Новий керівник МАУ також є доцентом кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національного Авіаційного Університету.

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