Призначено нового президента авіакомпанії МАУ — Finance.ua
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Призначено нового президента авіакомпанії МАУ

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19 вересня 2022 року на посаду Президента авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» призначено Звонарьова Кирила Олеговича. Відповідна зміна відбулася після закінчення контракту Євгенія Дихне, який очолював МАУ з вересня 2019 року.
Президент авіакомпанії Кирил Звонарьов має понад 25 років управлінського досвіду в різних галузях як в українських, так і в міжнародних компаніях.
З 2014 по 2022 рік обіймав посаду заступника генерального директора ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Новий керівник МАУ також є доцентом кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національного Авіаційного Університету.
За матеріалами:
Finance.ua
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