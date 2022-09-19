Призначено нового президента авіакомпанії МАУ — Finance.ua

Призначено нового президента авіакомпанії МАУ
19 вересня 2022 року на посаду Президента авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» призначено Звонарьова Кирила Олеговича. Відповідна зміна відбулася після закінчення контракту Євгенія Дихне, який очолював МАУ з вересня 2019 року.
Президент авіакомпанії Кирил Звонарьов має понад 25 років управлінського досвіду в різних галузях як в українських, так і в міжнародних компаніях.
З 2014 по 2022 рік обіймав посаду заступника генерального директора ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Новий керівник МАУ також є доцентом кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національного Авіаційного Університету.
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