Прийом заявок на конкурс енергоефективних проєктів «70/30» продовжили — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Прийом заявок на конкурс енергоефективних проєктів «70/30» продовжили

Особисті фінанси
36
Прийом заявок на конкурс енергоефективних проєктів «70/30» продовжили
Прийом заявок на конкурс енергоефективних проєктів «70/30» продовжили
Прийом заявок на фінансування енергоефективних проєктів «70/30» продовжили на півтора місяця — до 1 лютого 2024 року.
Про це повідомили у КМДА.
Мешканці будинків мають змогу провести енергоефективні заходи, що вплинуть на вартість комунальних послуг. 30% вартості реконструкції оплачують мешканці, а 70% - місто.
Читайте також
У межах програми встановлюють лічильники на опалення й гарячу воду, модернізують теплові пункти, роблять теплоізоляцію й капремонт дахів і підвалів, міняють вікна й двері в підʼїздах, утеплюють фасади, встановлюють енергоефективне освітлення тощо.
Щоб подати заявку, потрібен попередній запис за телефоном 044 279 81 86. Заявки приймають за адресою вулиця Велика Житомирська, 15-А, кабінет 9. Під час повітряної тривоги подати документи не можна.

Довідка Finance.ua:

  • у Києві розпочали прийом заявок для участі в енергоефективній програмі «70/30» з 16 жовтня;
  • програма дає змогу мешканцям житлових будинків здійснити енергоефективні заходи для зменшення вартості комунальних послуг. Ідеться про будинки, у яких створені ОСББ й ЖБК.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.