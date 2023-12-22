Прийом заявок на конкурс енергоефективних проєктів «70/30» продовжили — Finance.ua

Прийом заявок на конкурс енергоефективних проєктів «70/30» продовжили Сьогодні 09:38 — Особисті фінанси

Прийом заявок на конкурс енергоефективних проєктів «70/30» продовжили

Прийом заявок на фінансування енергоефективних проєктів «70/30» продовжили на півтора місяця — до 1 лютого 2024 року.

Про це повідомили у КМДА.

Мешканці будинків мають змогу провести енергоефективні заходи, що вплинуть на вартість комунальних послуг. 30% вартості реконструкції оплачують мешканці, а 70% - місто.

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У межах програми встановлюють лічильники на опалення й гарячу воду, модернізують теплові пункти, роблять теплоізоляцію й капремонт дахів і підвалів, міняють вікна й двері в підʼїздах, утеплюють фасади, встановлюють енергоефективне освітлення тощо.

Щоб подати заявку, потрібен попередній запис за телефоном 044 279 81 86. Заявки приймають за адресою вулиця Велика Житомирська, 15-А, кабінет 9. Під час повітряної тривоги подати документи не можна.

Довідка Finance.ua:

у Києві розпочали прийом заявок для участі в енергоефективній програмі «70/30» з 16 жовтня;

програма дає змогу мешканцям житлових будинків здійснити енергоефективні заходи для зменшення вартості комунальних послуг. Ідеться про будинки, у яких створені ОСББ й ЖБК.

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