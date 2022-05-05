Приєднуйтесь до програми «Ланцюжок безпеки» від «Вчасно» — Finance.ua
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Приєднуйтесь до програми «Ланцюжок безпеки» від «Вчасно»

Вчора 11:30Особисті фінанси
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Вітаємо!
Український бізнес має працювати безпечно — допоможемо йому разом!
Наш партнер, сервіс електронного документообігу «Вчасно» створив спеціальну програму «Ланцюжок безпеки», яка допомагатиме бізнесу вистояти. Зараз як ніколи важливо підтримувати економіку країни, і ми можемо це зробити разом!
Приєднуйтесь до програми «Ланцюжок безпеки» від «Вчасно»

Про що ця програма?

Всі ми нещодавно відчули, що означає вираз «документи у небезпеці». Вони можуть назавжди залишитися на пристрої, до якого більше немає доступу, паперові можуть загубитися або взагалі згоріти.
З електронним документообігом такого ніколи не трапиться! Адже він дозволяє компаніям безпечно зберігати, підписувати та обмінюватися з партнерами документами онлайн.
Тож, якщо ви досі не користуєтеся жодним сервісом електронного документообігу — саме час розпочати! Приєднуйтеся самі та розкажіть вашим партнерам про ЕДО, поділіться з ними цим листом!
Дізнатися про програму Дізнатися про переваги ЕДО

Підтримайте ініціативу від «Вчасно»

Український бізнес має працювати та обмінюватися документами безпечно! Приєднуйтеся! Поділіться із вашим партнером цим листом. Ланцюжок не повинен обірватися. Разом ми — сила! 💛💙
За матеріалами: Вчасно
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