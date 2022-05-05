Приєднуйтесь до програми «Ланцюжок безпеки» від «Вчасно» — Finance.ua

Український бізнес має працювати безпечно — допоможемо йому разом!
Наш партнер, сервіс електронного документообігу «Вчасно» створив спеціальну програму «Ланцюжок безпеки», яка допомагатиме бізнесу вистояти. Зараз як ніколи важливо підтримувати економіку країни, і ми можемо це зробити разом!
Про що ця програма?
Всі ми нещодавно відчули, що означає вираз «документи у небезпеці». Вони можуть назавжди залишитися на пристрої, до якого більше немає доступу, паперові можуть загубитися або взагалі згоріти.
З електронним документообігом такого ніколи не трапиться! Адже він дозволяє компаніям безпечно зберігати, підписувати та обмінюватися з партнерами документами онлайн.
Тож, якщо ви досі не користуєтеся жодним сервісом електронного документообігу — саме час розпочати! Приєднуйтеся самі та розкажіть вашим партнерам про ЕДО, поділіться з ними цим листом!