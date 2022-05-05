Приєднуйтесь до програми «Ланцюжок безпеки» від «Вчасно» — Finance.ua

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Приєднуйтесь до програми «Ланцюжок безпеки» від «Вчасно»

Вчора 11:30 — Особисті фінанси

Вітаємо!

Український бізнес має працювати безпечно — допоможемо йому разом!

Наш партнер, сервіс електронного документообігу «Вчасно» створив спеціальну програму «Ланцюжок безпеки», яка допомагатиме бізнесу вистояти. Зараз як ніколи важливо підтримувати економіку країни, і ми можемо це зробити разом!

Про що ця програма?

Всі ми нещодавно відчули, що означає вираз «документи у небезпеці». Вони можуть назавжди залишитися на пристрої, до якого більше немає доступу, паперові можуть загубитися або взагалі згоріти.

З електронним документообігом такого ніколи не трапиться! Адже він дозволяє компаніям безпечно зберігати, підписувати та обмінюватися з партнерами документами онлайн.

Тож, якщо ви досі не користуєтеся жодним сервісом електронного документообігу — саме час розпочати! Приєднуйтеся самі та розкажіть вашим партнерам про ЕДО, поділіться з ними цим листом!

Підтримайте ініціативу від «Вчасно»

Український бізнес має працювати та обмінюватися документами безпечно! Приєднуйтеся! Поділіться із вашим партнером цим листом. Ланцюжок не повинен обірватися. Разом ми — сила! 💛💙

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