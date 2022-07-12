Приватизацію Ощадбанку призупинили — Finance.ua

Приватизацію Ощадбанку призупинили Вчора 16:30 — Казна та Політика

Приватизацію Ощадбанку призупинили

Ощадбанк продовжує співпрацювати з Європейським банком реконструкції та розвитку, проте питання приватизації держбанку та отримання ним довгострокового фінансування на суму до 100 млн євро відкладено.

Про це в інтерв’ю сайту «Мінфін» розповів голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

«Ми, як і раніше, продовжуємо співпрацю з ЄБРР (зокрема, за програмою торговельного фінансування), але зрозуміло, що роботу з приватизації Ощадбанку поставлено на паузу. Нині це не в пріоритеті», — зазначив Наумов.

Він також нагадав, що уряд скорегував стратегічні напрями діяльності держбанків у зв’язку з воєнним становищем у країні.

Зазначимо, 22 жовтня 2021 року Ощадбанк та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали мандатний лист про умови надання ЄБРР довгострокового фінансування на суму до 100 млн євро. Ощадбанк планував отримати кредит від ЄБРР у 2022 році. Це мало стати першим кроком до його приватизації. Планувалося, що ЄБРР як кредитор отримає опцію конвертації боргу в акції Ощада.

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